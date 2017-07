PONCA CITY, Oklahoma — Un muhe a wordo deteni diamars na su cas na Oklahoma pa purba di contrata un persona pa e por mata su ex casa, uzando un compuesto toxico yama ricin cu ta wordo saca for di e mata di castor oil, autoridadnan a informa.

Fiscalnan federal a bisa den un comunicado cu Danielle Dana Layman, di 37 aña a publica den e clasificadonan riba e website Craiglist, un anuncio cu tabata parce inocente y tabata ofrece un “espectaculo di 10 dia den extranhero.”

Segun e declaracion hura, e anuncio a bisa: “Pa un produccion den exterior, ta busca talento cu tin entre 30 y 45 aña. No mester ta un actor profesional. Ta rekeri pa e ta: creativo, extrovertido, amigabel, cu personalidad positiva, cu durf y cu curashi (algun acrobacia por parce peligroso, aunke ta completamente sigur).”

E documento hudicial ta indica cu un perosna a responde na e anuncio y desoues a contacta FBI despues di a reuni cu Layman den un cafe na Mei.

E informante a bisa cu Layman tabata tin un presentación yama “Operacion Insecticida,” y a entrega e instruccionnan por escrito na FBI. E persona contrata mester a biaha pa Israel, contrata como chauffeur e ex casa y ofrece koffie cu ricin aden te ora cu esaki presenta sintomanan cu sacamento of desmayo y despues bay bek Merca.

E ricin ta un toxina hopi fuerte cu por wordo haya den simia di e mata di castor. Un porcion chikito di e toxina por mata un persona, no conoce algun antidoto pa esaki.

Segun reporte di medionan Israeli, Layman tabata den un bataya pa e custodia cu su ex casa.

Polis a confisca e simianan di ricin den su cas, hunto cu instruccionnan pa haci e ricina.

Layman lo keda den custodia te cu su audiencia programa pa dia 11 di Juli.

