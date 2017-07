Muhe ta fayece despues di jet blast na aeropuerto

MAHO BEACH, St. Maarten – Un turista a fayece diaranson merdia despues cu el a dal su cabes na un bloki di concreto patras cura di Princess Juliana Internatinal Airport SXM, pa e banda di Maho Beach.

Turistanan ta reuni a base di ario pa experencia e jet blast di e avionnan cu ta lanta for di e pista.

Reportenan ta sugeri cu e muhe tabata wantando na e cura di waya cu un otro cantidad di turista, ora cu e forsa di e jetblast a supl’e riba caya caminda cu el a dal su cabes, mand’e off.

Oficialnan di ambulance a yega poco despues y e personal a practicap CPR riba dje, cu esfuersonan pa recusit’e.

El a wordo transporta pa St. Maarten Medical Center (SMMC) pa mas asistencia. Sinembargo, dokternan no por a stabilisa e dama.

E incidente a tuma luga net despues di 5’or di atardi. Vocero di polis, Chief Inspector Ricardo Hensen a confirma cu e accidente a tuma luga y cu mas informacion lo sigui.

Fuente: www.thedailyherald.sx