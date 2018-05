Muhe ta bula for di balcon hunto cu su yiu

NEW YORK, Merca- Un muhe di 46 aña y su yiu di 7 aña a muri diabierna, ora cu nan lo a bula for di un piso halto di un hotel den e centro di e ciudad. Asina autoridadnan a informa.

Ambos a wordo haya morto den e balcon di e di dos piso di hotel boutique Gotham Hotel den 46 Street, cerca di 5th Avenua, rond di 8 or 30 di mainta.

Segun polis, e dosnan tabata guest di e hotel y cu nan tabata hospedando den e penthouse den e di 25 piso. E website di e hotel ta bisa cu e hotel ta conta cu 67 suite y cambernan di hotel cu balcon den 25 piso.

E muhe a wordo identifica pa varios medionan local como Stephanie Adams, su nomber artistico di Stephanie Nicolai, cu a pose pa e revista Playboy den e decada di añanan 90.

E autoridadnan ta investiga e mortonan, pero no ta buscando sospechos, segun un agente na The New York Times.

“Nos ta purbando di averigua kico a pasa na cada momento. Nos tin cu spera pa wak. Nos no tin informacion awo mes”, el a bisa na e medionan.

