Muhe sentencia na dos aña di prizon pa a brasa un cantante

RIYADH, Saudi- Arabia- E hecho aki a tuma luga durante e concierto di e cantante Iraki. E muhe, ademas, lo mester paga un boet di 27 mil dollar.

Arabia Saudita un biaha mas den den centro di un polemica. Un muhe akinan a wordo condena na dos aña di prizon y e mester paga 100 mil riyal (27 mil dollar). Esaki door cu el a brasa un artista ariba escenario durante su actuacion.

Esaki a tuma luga den un concierto di e cantante y compositor Iraki Mayid al Muhandis. Durante un di su canticanan, e muhe, kende su identidad no a wordo revela a yega te eynan y a brasa e cantante. Despues di un par di seconde, e personal di siguridad di e evento a lgora separanan, dilanti e miradanan asombroso di esunnan presente.

Algun dia depues, e muhe a wordo acusa principalmente pa acoso. Loke a haci’e mas pio ta e cu na Arabia Saudita e solo hecho di brasa un hende homber ta un ofensa publico. Den e pais aki cualkier acercamente entre un homber y un muhe den publico ta castigabel. Mas ainda si nan no tin un relacion familiar cercano.

Segun varios medionan local, e protagonista a reconoce e sucedido y a declara cu, door cu ta su cantante preferi, el a wordo guia door di emocion y no por a controla su afectonan impulso pa cu e cantante.

Diferente medionan di comunicacion y organisacionnan a bolbe bati alarma pa e sentencia aki, cual nan ta considera un acto sexista, y ta viola derechonan humano.

Comments

comments