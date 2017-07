Muhe na estado a wordo hinca mata

UTRECHT, Hulanda – Durante un hincamento na Lopik (Utrecht), un muhe na estado di 34 aña a fayece. E violencia a tuma luga dialuna anochi na Lekdijk Oost. Polis a haci todo por todo pa busca e homber di 41 aña, kende a hinca su amiga na estado, y den un estado avansa. Pa yuda e muhe, a haci uzo di un helicopter, pero mucho no por a haci p’e. No tin mas informacion encuanto e baby. Un gran area den e pueblo di Linschoten, caminda cu posiblemente e sospechoso ta kedando, a wordo rondona. Helicopter policial a circula den laira. E sospechoso a indica despues di e incidente riba Facebook, cu e comentario cu e drama a tuma luga pasobra el a pensa cu e muhe lo bay cu su yiu.

Habitantenan a declara cu e pareha pa basta tempo tabata tin problema. Mama di e sospechoso, cu ta biba banda di su yiu homber, no kier a duna ningun comentario.

Fuente: www.telegraaf.nl