Muhe a demanda un restaurant Mexicano despues cu un estatua di un burico a cay

TALLAHASSEE, Florida – Un muhe a demanda un restaurant di dushina Mexicano di Tallahassee, e capital di Florida, despues cu e estatua di un burico di tamaño natural a cay, cual el a subi pa e saca un potret, medionan local a informa.

Kimberly Bonn a reclama den e demanda poni contra e restaurant El Jalisco, 15 mil dollar pa e lesionnan cu el a sufri ora cu el a cay for di e burico, despues cu e empleadonan di e local “pa permiti’e y anima nan” ora di subi den e estatua di e simpatico burico cu un sombre Mexicano, canal Local 10 a indica.

Den e demanda presenta, Bonn a sigura cu el a cay abao y a causa “heridanan significante, incluyendo e fractura di un vertebra.”

Di acuerdo cu e demanda, e restaurant Jalisco tabata “negligente” door di permiti hende subi e estatua di e burico, sin tuma medidanan di siguridad adecuado, manera adverti e clientenan cu e “estatua ta slip” y e “peligernan door di subi e estatua.”

E abogadonan di e muhe a solicita un huicio cu hurado y a afirma cu nan cliente a sufri “lesion, dolor, descapacidad, angustia mental y perdida di e capacidad pa e disfrute di bida,” ademas di e gastonan di hospitalisacion.

E suceso a genera reaccionnan genera di solidaridad cu e restaurant y e burico te na e punto cu un campaña riba rednan social titula “For the Donkey” a ricibi centenares di comentarionan faborabel bao di e lema “Just because I’m a donkey (lenguahe un tiki desproporciona pa nos por menciona riba e website), doesn’t mean I should be treated like one”.

