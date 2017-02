Muhe Britanico ta haci cas limpi sunu pa cincuenta euro

LONDON, Inglatera – E muhe Britanico, Emily Nikokls, a duna luz na un mucha muhe, pero esey no a kit’e pa haci limpi den su trahe di Eva. E ta gana cu esaki 50 euro pa ora. Via un amigo, Emily Nikols (25) a drenta den contacto cu e compania “Naturist Cleaners”, cu ta ocupa nan mes cu hendenan cu kier haci limpi den nan “birthday suit”. Emily a duna luz 9 luna pasa na un yiu muhe y awo cu e ta cu zwangerschapverlof, e kier gana un tiki placa. Den e reglamentonan ta para cu e clientenan no mag di tin contacto fisico cu e hacidonan di limpi. Nan mag di wak, pero no mag di mishi.

Na comienso e casa di Emily tabata preocupa riba su siguridad, pero esey ta loke Emily mes no kier. “Mi ta un muhe adulto”, el a bisa. Su amigo y rumannan ta sostene den loke e ta haci. Mayoria di e clientenan mes ta nudista, pero Emily si ta mantene su postura.

E ta bel semper bisti cerca e clientenan. Una bes paden, e ta kita su paña y ta cuminsa cu trabao. Ora cu Emily ta cla, e ta bisti y ta bay cas. Emily ta liber pa bandona e sitio si algo mester pasa cu no ta sinti’e bon.

Laura Smith ta e forsa tras di “Naturist Cleaners”. Antes e tabata tin un compania normal di limpiesa te ora cu un homber a pidi’e pa e haci esaki sunu. El a paga tambe mas pa Laura sinti su mes na cas. El a bay di acuerdo y desde e tempo ey e ta maneha e empresa unico aki. “E compania aki absolutamente no tin nada di haber cu sexualidad y ta draai completamente riba respet mutuo,” Smith a bisa.

