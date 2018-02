Muchanan envolvi den accidente ainda no ta hayando nan terapia

Despues di accidente, caminda Sra. Jesseline Krosendijk tabata envolvi hunto cu su tres

yiunan, AZV a opta pa manda e muchanan Colombia pa asina haya tratamento mas avanza. Despues di a keda paar di luna na Colombia, a keda dicidi cu e muchanan por bin bek Aruba, ya cu e tratamento por sigui normal na Aruba.

Manera menciona anteriormente, despues di nan regreso pa Aruba, e muchanan a keda

hospitalisa. Su yiu di dos ta esun mas grave, cu segun Sra. Krosendijk, mester di terapia pa e por tin algun sentido di normalidad bek. Pero e terapia aki, segun e mama, e no ta hayando akinan na Aruba.

Ainda e no a tuma contacto cu AZV, pa trata e caso aki. Ta scol di su yiunan ta esun cu ta

yudando Sra. Krosendijk, pa bis’e cual ta e caminda cu e mester cana.

Sra. Krosendijk a sigui bisa cu na Januari ultimo, e peg di Sra. Krosendijk su yiu mester a wordo cambia, y prome cu el a sali for di hospital, nan a bis’e cu e mester bin poli. Pero e no tin contacto cu su pediatria, pa cual e lo bay un dia poli pa cambi’e. A bestel algun peg for di un compania local, pero esun cu su yiu ta uzando, nan lo no bestel esakinan mes.

Segun Sra. Krosendijk, si su yiu a keda un poco mas Colombia, e mucha lo tabata hopi mas

miho. Lo e tabata cana y papia caba. Aki na Aruba su yiu no ta hayando e tratamento

necesario.

E criatura mester a bay therapie, pero te na Maart lo a haya therapie. Sra. Krosendijk a purba haya un cita mas dilanti, pero nan no por a dun’e niun informacion pakico asina leu.

Dr. Arthur Vallejo a bin bishita Sra. Krosendijk su yiu, cu a keda di busca un manera pa yuda e mucha den su terapia. Pa Sra. Krosendijk, e situacion ta pisa pe, ya cu e no por focus ariba un yiu so, ya cu e mester focus ariba tur tres. Pa loke ta trata e yiu di mas chikito di 4 aña, e ta den bon estado, e ta bayendo scol. E di dos ta bayendo scol, actualmente su lesnan ta hopi atras ya cu tur cos e mester siña di nobo. E no ta

uzando su man corectamente manera mester ta. E mester siña uza su man links.

Pero esun di mas grave, ta su yiu di 9 aña. Ora el a bin Aruba, e no tabata por a move. Door di e terapianan cu Sra. Krosendijk mes ta dunando e, por wak un mehoransa den su situacion fiscio. Pero e mester di mas terapia pa por cana, e ta den un stoel special. Esey famia mes a manda buske di Colombia. E no ta move ni papia. Por bisa cu e ta lam. E mester su terapianan, segun Sra. Jesseline Krosendijk, mama di e muchanan.

