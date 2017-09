Muchanan di North Little League a trece trofeo cas

Baseball y Aruba Little League ta hunga un rol importante den nos cultura y nos hubentud. Den luna di Augustus, e hungadonan di Aruba North Little League a celebra e logro di bira sub campeon di e Caribbean Little League Championship, door di trece nan trofeo di victoria na e cas di nan sponsor, RBC Royal Bank (Aruba) N.V. E trofeo lo wordo exhibi na e filial principal di RBC na Italiëstraat te cu dia 15 di September 2017.

Little League a expande internacionalmente desde 80 aña pasa cu el a wordo funda na Williamsport, Pennsylvania. El a bira un deporte unico cual ta duna e oportunidad di desaroyo pa mucha homber y mucha muhe rond mundo. E aña aki, casi 2.6 miyon hungadonan a participa den Little League Baseball rond mundo, incluyendo 400,000 registra den softball. Reconoci pa su balornan di formacion di Caracter, Curashi y Lealtad, Little League ta enfoca riba e desaroyo di habilidad y actitudnan critico cu ta sostene y crea oportunidadnan pa un futuro exitoso pa su participantenan – den deporte y den bida.

“RBC ta sponsor orguyoso di Aruba Little League pa 11 aña y nos ta hopi contento di wak nan exito den e campeonato e aña aki”, Pierre Rafini, Country Manager di RBC Aruba a bisa. “Little League su balornan ta alinea cu RBC su balornan di integridad, responsabilidad, diversidad y inclusion. Nos sa cu e futuro di nos pais – y nos sociedad mundial – ta depende di nos hobennan. Nos ta orguyoso di sostene e enfoke di Little League riba desaroyo y disciplina, y hunto nos ta prepara nos hobennan pa bira ciudadanonan ehemplar y lidernan pa futuro. Esaki ta central den e vision di RBC, pa yuda nos clientenan progresa y nos comunidadnan prospera,, Rafini a bisa.

E team di Aruba North Little League a bishita e filial na Italiëstraat pa presenta nan trofeo na Rafini como un forma simbolico di reconocemento y gratitud, pa e e sosten durante tur e añanan. E contribucion di RBC ta entre otro, pa cubri gastonan relaciona cu representacion den exterior como tambe uniform.

“Nos ta hopi orguyoso di e team su logro e aña aki mirando cu e competencia tabata fuerte”, Revelino Maduro, un coach di e Aruba North team, a bisa. “E team a haci un tremendo trabou den e campeonato na Antigua y asina nan a logra e titulo.”

“Nos hungadornan a representa Aruba hopi bon y a mustra un bon teamwork no solamente riba veld,” Melvin Quilotte, acting President di e Aruba North Little League, a bisa. “Nan union y disciplina a hasta wordo reconoci pa e organisacion y a wordo nombra “Team mas disciplina di e Campeonato”.

“Nos logro lo no tabata posibel sin e sosten continuo di RBC durante tur e añanan y nos ta spera di por sigui conta cu e sosten aki pa e añanan venidero,” Giovanni Rafael, Aruba North Team Manager, a bisa. “E ta hopi mas facil pa desaroya e balor y habilidadnan di e hungadornan cu e sosten y estimulo di RBC.”

Rafini a conclui e evento y a presenta cada miembro di e team cu un regalo special como reconocemento di nan logro. “Aruba Little League ta representa e miho di Aruba – ken nos ta y kico nos por logra,” Rafini a bisa. “Mi ta encurasha nos clientenan y henter comunidad pa bishita nos filial na Italiëstraat pa admira e trofeo y aprecia e logro di nos hobennan. RBC su colaboracion cu Aruba Little League ta unico y un tremendo oportunidad pa influencia e futuro cu nos ta desea pa nos yuinan y nos comunidad.”