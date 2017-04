Muchanan di Giants a keda contento cu nan batting cage

E siman aki a celebra e apertura di un batting cage nobo na e Veld di Flat Stone di e ekipo di baseball “Giants” na Piedra Plat. E facilidad nobo a keda dedica na Albertico “ Tico “ Loopstok, Presidente di Flatstone Ballpark ,kende tin hopi aña dedicando su tempo y esfuerso na train hoben beisbolistanan di Giants como tambe di otro ekiponan.

E batting cage a keda inaugura y inmediatemente e muchanan a aglomera rond pa “try out” nan adkisicion nobo. Nan ta entusiasma y super contento cu awo nan tin un opcion mas pa train nan habilidadnan.

Minister di Deporte, dr. Alex Schwengle a expresa cu ta un placer pa contribui un biaha mas na deporte cu un inversion pa duna empuhe na e hobennan. El a splica cu e fundacion cu a ricibi e batting cage a bin ta crece den transcurso di anjanan y tin un masterplan cu tin continuacion, pa sigui amplia e servicionan y facilidadnan di e organisacion.

E veld tin luz y ta wordo uza tur dia no solamente pa Giants, pero pa otro ekiponan tambe, el a agrega. El a expresa admiracion pa e fundacion cu ta haci hopi riba nan mesun forsa, y ta haya cu nan merece e asistencia pa cu cierto detayenan cu nan ta ricibi for di Gobierno.

E organisacion ta tene cuenta cu y ta consciente di e hecho cu nan mester crea fondo y ta atento cu nan fondonan, Minister Schwengle a remarca. Traha den un joint venture cu fundacionnan asina cu ta realisa cu no ta tur cos mester bin for di gobierno ta duna su frutonan.

E mandatario a menciona tambe cu e organisacion ta hiba un maneho responsabel; el a combersa cu e president, kende a bis’e cu e directiva ta uno bon y ta exigi tambe ta streng cune.

Tin mas idea con kier yuda e veldnan rond Aruba, y hunto cu e director nobo di FFD, Fundacion Facilidadnan Deportivo, e titular di deporte ta bishitando diferente veld pa reparti e tiki fondonan extra cu tin na e forma mas eficiente, pero mas efectivo tambe.

Minister Schwengle a bisa cu ta trahando riba un formula unda cu Gobierno ta yuda e veldnan, pero a cambio ta exigi mas produccion di e dicho veldnan, pues kier mira resultado.

E minister a conclui bisando cu e ta contento pa mira e acogida cu e batting cage a haya, y e entusiasmo di e muchanan y a subraya cu un cos cu mester tene cuenta cune sigur ta e disciplina pa haci bon uzo di e batting cage, mester haci uzo consciente y responsabel di dje.