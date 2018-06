Muchanan cu lanta den un ambiente di humamento, tin mas probabilidad di cuminsa huma

Muchanan cu lanta den un ambiente unda tin humamento, tin mas probabilidad di cuminsa huma

Koningin Wilhelmina Fonds Aruba ta lansa su campaña di conscientisacion riba e efectonan di humamento. Riba Dia Mundial di No Tabaco ta e momento ideal pa enfoca riba e topico aki. E aña aki e tema di e dia mundial ta ‘Tabaco y enfermedadnan cardiovascular’.

Manera ta conoci KWF Aruba ta enfoca riba prevencion y conscientisacion riba cancer. Nos ta enfoca hopi riba tres aspecto cual nan ta come saludabel, move mas y mantene un peso saludabel. Hunto cu esakinan nos ta enfoca hopi tambe riba hiba un estilo di bida saludabel. Come saludabel, move mas, un peso saludabel y un estilo di bida saludabel no ta tur ora metanan realisabel si un persona ta huma.

Estudionan ta mustra cu humamento tin su efecto riba nos salud y hopi bes ora hendenan ta huma, esaki ta bay den combinacion cu dal drinks y come cumindanan cu no ta tur ora saludabel. Y esakinan ta factornan cu por hiba na cancer.

Den cuadro di informa y educa riba cancer y e efectonan cu humamento por tin, Koningin Wilhelmina Fonds Aruba ta lansa e aña aki tres propaganda di conscientisacion. Nos ta bay pone atencion riba e efecto cu humamento por tin riba e famia, riba bo cartera y riba bo salud y bida social.

Den e prome propaganda bo ta wak un hoben menor di edad ta drenta un luga y cumpra cigaria pa un adulto. Loke kier trece dilanti ta cu muchanan cu lanta den un ambiente unda tin humamento, tin mas probabilidad di cuminsa huma nan mes tambe.

Den e siman cu ta bin Koningin Wilhelmina Fonds Aruba ta lansa e otro dos propagandanan cual ta enfoca riba e efectonan pa bo apariencia y bo cartera y tambe e efectonan di humamento secundario, pues e efecto riba bo famia, coleganan y hendenan cu ta diariamente den bo cercania.

Koningin Wilhelmina Fonds Aruba e aña aki a reuni cu entre otro FADA, IBISA y DVG pa asina nos tur ta riba e mesun liña y ta hiba un mensahe unanime afo pa comunidad. Mester gradici nan aporte na e brainstorming pa por yega awe na e tres propagandanan di conscientisacion riba humamento. Di e forma aki Koningin Wilhelmina Fonds Aruba kier sigui duna su aporte na conscientisacion di nos comunidad riba e enfermedad di cancer paso semper preveni ta miho cu lamenta.

Anti Smoking KWF Muchanan cu lanta den seno familiar cu ta huma, tin chens pa bira un humado di cigaria den futuro. Posted by Koningin Wilhelmina Fonds Aruba on Thursday, May 31, 2018

Comments

comments