Mucha turista accidenta lo wordo transporta cu Air Ambulance pa Puerto Rico

Desde oranan di mainta di diahuebs dokternan a cuminsa cu e preparacionan pa asina e mucha muhe turista, Jednnielyz Perez Rivas, cu a haya accident cu e buggy por bay bek Puerto Rico.

TRANSPORTE

Inicialmente tabata planea pa manda e criatura Colombia, pero como cu nan no ta residente di Aruba, nan no ta cay bou di seguro general di Aruba, AZV. Por lo tanto, cualkier transporte lo cay pa gasto propio di di e famia aki. Famia a prefera pa e mucha wordo transporta pa Puerto Rico, pero e gastonan pa transporte cu Air Ambulance ta core den careda di 30 mil dollar, cual suma e famia no ta dispone di dje. Famia di e criatura a haci un apelacion na gobierno di Aruba, pa nan yuda e famia pa nan trece e mucha Puerto Rico. Tambe nan a haci apelacion na e minister di Salud di Puerto Rico pa si gobierno di Puerto Rico por yuda den e transporte aki.

ESTADO DI SALUD

Mientras tanto, e salud di e mucha ta sigui delicado y e ta den ICU na Dr. Horacio Oduber Hospital. E ta bou di supervision medico y su situacion ta wordo monitorea constantemente. Door di esaki e lo mester wordo transporta den air ambulance, bou di supervision medico.

GASTONAN

Mientras tanto, informe a drenta cu gobierno di Puerto Rico a cubri parti di e gastonan di Ari Ambulance y e resto di e suma a wordo paga door di un turista cu tabata cu e famia ariba e crucero. Mientras tanto, e Air Ambulance lo ta yegando for di Miami na cualkier momento pa asina e criatura wordo transporta cu urgencia pa Puerto Rico. Gobierno di Aruba ta keda ariba stand-by pa si nan mester yuda cu e gastonan tambe, pa asina e criatura aki, cu a hay’e envolvi den un accident horibel aki, por bolbe bek su cas.

