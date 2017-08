Mucha ta sobrevivi caida di shete meter

FRANCIA – Un mucha muhe Frances di tres aña a sobrevivi un caida di por lo menos 7 meter diabierna, segun e corant Frances Le Parisien.

E mucha muhe tabata hungando den e apartamento di su tanta riba e di seis piso, ora cu via un bentana habri, el a cay abao. E mucha a cay den e balcon di un apartamento situa na di tres piso.

Un bisiña a mira e mucha muhe riba e balcon y a pensa eventualmente cu e mucha muhe lo a cera su mes pafo. Ta te ora cu e tanta a meld preocupa cerca servicionan di rescate presente, tabata cla cu e mucha a cay for di un haltura di 7 meter.

E mucha tabata tin heridanan serio, entre otro na su kaak, unda cu e mester a wordo transporta pa hospital, pero su bida no ta den peliger.

Fuente: www.telegraaf.nl