Mucha muhenan migrante menor di edad ta wordo explota sexualmente

LONDON, Reino Uni- Un informe di e ONG Save The Children a denuncia e abusonan sexual cu e cientos di migrantenan menor di edad ta sufri na e frontera entre Francia y Italia, segun The Guardian a publica.

E situacion aki e realidad den e ciudad fronteriso ItalianoVentimiglia, un importante centro di transito pa ilegalnan cu ta purba yega Francia. Eynan, según e organisacion, mas di 1900 hoben a wordo explota sexualmente durante e periodo desde januari 2017 pa maart 2018.

Al menos 160 di e personanan abusa ta menornan di edad. Mientras, e informe ta afirma cu e resto tabata mucha muhenan cu a caba di cumpli 18 aña of a gaña over nan edad. Den su mayoria, e muchanan aki tabata procedente den e region Africano Subsahariano.

E menornan a wordo forsa pa tene relacion sexual debi cu nan no por a paga entre 50 y 150 euro cu e conductornan tabata pidi pa por pasa e frontera den auto.

“Ta trata di mucha muhenan hopi hoben, den un situacion di riesgo, cu ta hayanan mes den transito no compaña den e fluho invisibel di migrantenan menor di edad den e frontera noord di Italia. Esaki ta den nan intento pa reuni nan mes cu nan pariente, amigo of familiar den otro paisnan Europeo. Nan ta oportunidad di biaha den forma seguro y legal ta wordo kita for di nan”, segun Raffaela Milano a splica den un informe. Milano ta e directora di programanan di Save The Children.

E informe di e organisacion cu e ta dirigi tambe a revela otro casonan di abusonan sexual contra migrantenan menor di edad den e region Italiano di Veneto, Abruzos y Las Marcas, como tambe ariba e isla Cerdeña. Pa loke ta e problematica, Sergio Fernandez Riquelme, historiador y cu grado den politica social. E ta afirma cu mester pidi un contesta na e Union Europeo.

“Ta trata aki di menornan no compaña na cual UE mester duna un contesta integral pa purba sacanan di e situacion di explotacion y purba di, cu of nan ta bolbe cu nan famia, of nan ta wordo integra den centronan social lo mas lihe posibel”, Fernandez Riquelme a sigura.

