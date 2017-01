Mucha muhe di 7 aña cu a keda tira door di su tata a fayece

E mucha muhe Kardelen, di shete aña, cu diadomingo pasa a wordo tira pa su tata, a fayece ayera. Asina autoridadnan policial a informa ayera. E mucha muhe mes tabata biba na Amsterdam, pero a wordo haya gravemente herida den un cas na Beatrixstraat, na Halfweg, despues cu su tata a los tiro riba dje.

E tata Halil A di 41 aña di edad a los tiro riba su yiu pa despues tira su mes mata. Un conoci di e famia, cu a pidi pa keda anonimo, a bisa cu e tata no a keda mucho bon despues di e divorcio. Despues di un caso den Corte, a keda dicidi cu e tata no tabata tin mag di wak su yiu mas.

E tata tabatin hopi tempo ta menasa di tuma vengansa riba e mucha. Comunidad Turco a reacciona di shock y tristo cu noticia di morto di e criatura inocente

“E tata no kier a sigui biba sin su yiu. E mucha tabata su tur cos. Nos no ta compronde pakico el a herida su yiu. E mucha lo wordo hiba Turkia, caminda e lo wordo dera”, segun e conoci.