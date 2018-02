Mucha hombernan cu ta bay biba cu’n mucha muhe menor di edad ta castigabel

Sra. Monique Giel- Labad, a splica cu ta purba hunto cu otro instancianan concerni, ariba casonan unda cu menornan cu ta bay for di cas pa bay biba cu’n otro menor.

Nan a wak e casonan aki lo ta un caso cu bira dificil, unda cu no por mira un solucion.

E procedura den casonan asina nan lo manda e caso na e instancianan concerni pa sinta cu nan y nan mayornan, pa splica y mustra e muchanan kico lo por pasa cual lo ta e risico y e consecuencia di sali for di cas menor di edad.

Asina tambe, Sra. Labad a splica cu e hecho cu mayornan cu lo permiti pa hinca un menor pa biba den nan cas , cual ta castigabel pa ley. Den e caso aki Wit Gele Kruis no tin e autoridad pa duna un castigo. Esaki ta conta tanto pa mucha muhe y pa mucha homber. Mayornan mester ta mas atento cu nan yiu ta bin cu’n menor di edad di nan cas, ta permiti pa nan biba hunto y tene relacion. Den casonan asina, mayornan di e menor mester mustra mas habri pa asina permiti cu e menor bolbe cas bek. .

Tocante e metodonan di proteccion tradicional y nobo, cu ora cu e mucha muhe menor di edad, dicidi di bira mama na un edad hopi jong, of forma un famia asina jong, mester splica cu mas enfasis na e hubentud riba tur esaki, con lo mester cria un yiu, wak pe madruga por ehempel, wak e parti financiero cu lo cay hopi pisa, entre otro problemanan cu lo por presenta, y cu lanta un relacion hopi jong lo por bira instabil na corto plaso.

Desde aña 2000 ta trahando ariba esakinan y pa loke ta e malesanan, lo kier traha hunto cu otro. Ta papia di muchanan cu e tin den file cu a sali na estado pero tambe tin un malesa transmiti. Aki ta caminda cu Wit Gele Kruis lo bay traha mas intensivo ariba malesanan contagioso. Ta importante informa na e muchanan cu tin malesa cu ta trasmiti of ta contagioso, e transmision di e malesanan.

Por ehempel tin caso na Aruba di mucha jong bou influencia, un mucha di 12 of 13 e no ta suppose di sali cu “amigonan” su so, anto e amigonan cu ta mayor di edad por ta 18 aña, nan ta probecha di e mucha muhe, haci’e burachi y tur ta tene relacion cun’e. SI un di nan na e momento ey, tin un malesa sexualmente transmiti.

Casonan asina ta hopi tristo. Muchanan cu ta bay fiesta, ta haya algo di bebe, y no sa mas kico a pasa. Despues e problema lo bin pa e mayornan cu un yiu cu a contagia cu algun malesa, of cu embaraso no desea. E educadornan tambe ta hunga un rol importante pa duna informacion henter aña.

Finalmente Awor aki tin un campaña di Wet Gele Kruis cu FADA, den e carousel, pa bay na muchanan di zesde klas pa dunanan charla. Pa e mayornan tambe ta importante pa wak cu ken su yiu ta cana, e edad ta hunga un rol y peer pressure tambe ta hunga un rol hopi grandi. P’esey mayornan, involucra bo mes mas cu bo yiu, sa kico e ta sinti y cu ken e ta sali, pa asina e yiu sa cu su mayornan por protege, scucha tambe kico e yiu kier bisabo, segun Sra. Monique Labad- Giel, di Wit Gele Kruis.

