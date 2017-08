Mucha di tres aña ta muri despues di a wordo lubida den bus

ORLANDO, Merca – Autoridadnan di e ciudad di Orlando a presenta cargonan criminal contra di un chauffeur di transporte escolar cu a lubida ariba un mucha di tres aña den su bus. E criatura a fayece, segun medionan local.

E mucha, Myles Hill, a wordo haya morto dialuna anochi dne un bus di e creche Little Miracle Academy, despues cu e wela a yama desespera door cu nan no a trece e mucha bek. El a yama 911 y tambe e creche.

Autoridadnan probablemente lo presenta cargonan criminal contra di e chauffeur di e bus, cual nomber no a wordo divulga, pa morto di e criatura cu a keda mas di 11 ora den e auto.

E chauffeur a busca e mucha na cas di su wela dialuna mainta, pero e no a ripara cu e menor ainda tabata den e auto ora cu el a baha e otro muchanan na e creche.

Despues el a bay parkeer e auto den e centro di ciudad pa e resto di dia.

“Esaki ta un tragedia cu por a wordo evita”, segun e hefe di Polis di Orlando, John Mina, cu no a comenta ariba e cargo cu lo wordo presenta contra di e empleado di e creche, cu ta den un estado di shock.

