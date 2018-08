Mucha di tres aña ta cay di roltrap for e di 3 piso

BEIJING, China- Un mucha di tres aña a muri diahuebs den e ciudad di Xiagogan, den e provincia di Hubei, oost di China. E menor a cay for di un roltrap for di e di cuater piso. E criatura a bay slide for di leuning.

Segun informenan di Daily Mail, e mucha tabata hungando riba e roltrap na di tres piso, mientras cu su mayornan y su ruman grandi tabata descansa den e stoelnan di e salon di masashi den cercania. Riba e video por wak con e mucha ta subi e leuning di e trapi, pero e ta cuminsa slide entre panelnan di e glas protector. E mucha a purba tene na e leuning, pero el a slip y cay prome cu e mayornan a yega cerca dje.

Segun medionan local, mayornan di e menor a exigi un compensacion di 1.8 miyon yuan ( casi 280 mil dollar) na e centro comercial pa falta di medidanan di siguridad na e roltrap.

