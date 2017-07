Mucha cu a yega cu brasa kibra hospital a fayece

MEXICO CITY, Mexico – Un mucha homber di 10 aña kende a yega cu un brasa kibra na un hospital na Guanajuato, a fayece durante cirugia, situacin cu a wordo considera pa e mayornan di e menor, como un negligencia medico, di cual nan a interpone un demanda ante e Ministerio Publico.

E hechonan a keda resitra na e clinica 54 di e Instituto mexicano di e Seguro Social (IMSS) na Silajo, Guanajuato, unda cu diabierna ultimo Martin Jiroo Sanchez heernandez a ingresa, despues di a sufri lesionnan ora cu el a cay den un parke.

Dokternan a bisa cu e mester a wordo someti na un cirugia cu a keda programa pa diamars 4 di Juli, pero na final mester a delanta esaki pa diadomingo 2 di Juli y tabata tin un fatal desenlace.

Dokternan a duna dos version riba morto di e menor, uno cu e menor tabata alergico na algun medicamento, incluyendo e anestesia y e otro ofreci pa e director di e hospital, ta cu e morto di e chikito ta debi na un bacteria cu el a contrae den e sala di operacion, pa cual e famianan no a keda conforme y a haci un demanda.

E famia di e menor ta exigi husticia y ta argumenta cu e chikito no a ricibi e atencion indica desde cu el a drenta den e hospital, ya cu e dokter di nomber Sofia, a maltrat’e fisicamente y a humiya e mayornan pa ta pober.

“Mi mama a pidi pa compronde cu e mucha tabata tin hopi dolor na su brasa, pasobra su elleboog a parti den cuater parti y e dokter a contesta cu palabranan insolente, cu nos tabata sala y pober,” Elena Sanchez, ruman chikito di e mucha a bisa, segun e website Zona Franca a publica.

“Mi sa cu nos no por trece mi ruman bek, pero nos kier pa di algun forma of otro husticia, pa tin husticia, pa esun cu mester paga pa e paga pa negligencia medico,” e ruman muhe di e chikiton Martin Jiroo, a agrega.

Fuente: www.laopinion.com