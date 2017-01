Mucha a cay for di baranca na Bushiribana y keda seriamente herida

Diaranson prome cu 1 or merdia un mucha homber pa descuidao a slip cay for di halto na e barancanan na Bushiribana. E mucha a keda seriamente herida benta abou no tabata por a move y keha di dolornan fuerte na curpa. Cu urgencia a despacha, ambulance y polis pa e sitio.

Asta e rapid responder di Ambulance a presenta pa asina duna un man. E paramediconan a trata e hoben cu cautela y asina pone riba cama y keda transporta pa hospital pa atencion medico. El a ricibo fracturanan na brasa y mas parti di su curpa.