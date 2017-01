Mr. Kathy Ruiz-Paskel: Gobierno tin atencion pa e problema di muchanan indocumenta

E ultimo simannan aki tin hopi atencion pa e tema di muchanan stranhero indocumenta. Nan ta muchanan cu a nace of a ser treci na Aruba pa nan mayor(nan), cu ta bay scol aki na Aruba y a integra den nos sociedad, pero di cual nan mayor(nan) no a percura pa regla (cada aña) nan estadia legal. No conforme locual e ley di admision y e maneho pa admision di reunificacion familiar ta stipula.

Hopi biaha ta ora cu e muchanan aki ta cabando scol secundario of cu nan ta pensa den sigui un estudio avansa den exterior, cu nan ta realisa cu nan no ta mas den posesion di un permiso vigente. Y esaki ta trece cun’e situacionnan fastioso.

E tema aki tin basta tempo ta andando den nos sociedad y e tin atencion di Gobierno. Ministerio di Integracion bou di guia di Minister Benny Sevinger conhuntamente cu DIMAS y demas partnernan den e cadena di stranheria, ta trahando hunto pa por yega na un maneho apropia pa e grupo specifico aki.

Mester remarca cu den pasado ya caba diferente maneho a wordo implementa cu a brinda mayornan cu tin yiunan cu nan status no tabata regla e oportunidad pa coregi esey. For di nos cifranan di e tempo ey por ripara cu no a haci uzo optimalmente di e oportunidadnan ey.

Gobierno ta subraya cu e ta responsabilidad di cada mayor pa semper percura pa e status legal di nan yiunan menor ta na ordo cada aña desde nan ingreso of nacemento na Aruba pa no crea buraco den nan estadia legal na Aruba.



DIMAS, Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero ta operacional desde 1 di juli 2006y ta situa na Paardenbaaistraat 11 (ex edificio di Ontvanger), na Oranjestad. DIMAS ta encarga primordialmente pa procesa peticionnan pa un permiso di estadia y residencia temporario of definitivo na Aruba (sea cu ta pa traha of no). Tambe DIMAS ta procesa peticionnan pa un extension di e estadia turistico, peticionnan pa declaracion di constancia cu no ta rekeri di permiso of constancia cu tin admision segun ley y peticionnan pa carta di re entrada.



E orario di oficina di DIMAS ta di dialuna pa diabierna di 7:30 am – 12:00 pm y 1:00 pm -4:30 pm. DIMAS su call center 5221500 ta alcansabel durante orario di oficina. Tambe por dirigi un email pa DIMAS (24/7) na dimas@aruba.gov.aw. Pa keda na altura di (cambionan den) procedura, proceso, maneho, download formulario y lista di rekisitonan y tambe pa traha bo cita online pa e diferente servicio y producto, bishita regularmente nos website: www.dimasaruba.com. Na caminda pa DIMAS 2.0!