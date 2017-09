mr. Juan (Adi) Thijsen: Ley pa un, ley pa tur

Parlamentario mr. Juan E. Thijsen ta siguiendo e desaroyonan gubernamental, constitucional y politico di cerca y por a tuma nota cu Partido AVP ta trata su Ministro sospecha y deteni cu man di felpa mientras cu pa e funcionario publico ley ta pisa den e mesun situacion.

Actualmente manera conoci Ministro di AVP Paul Croes ta deteni pa husticia sin cu el a wordo sospendi cu mantencion di full pago di salario. Esaki segun Parlamentario mr. Juan E. Thijsen aunke e ley no ta aplicabel pa e Ministro toch e ta inhusto pa e funcionario publico den e mesun situacion. 1. Artikel 87 di e Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht ta indica un funcionario publico ta wordo suspendi ora su persona ser acusa di delitonan grave: “Onverminderd het bepaalde in artikel 82 kan de ambtenaar door het bevoegde gezag worden geschorst in zijn ambt: a. wanneer er een strafrechtelijke vervolging ter zake van misdrijftegen hem wordt ingesteld;” 2. Artikel 88 ta indica cu e funcionario publico ta wordo suspendi automaticamente si e ta deteni: “1. De ambtenaar is van rechtswege in zijn ambt geschorst, indien hij: a. zich in voorlopige hechtenis bevindt;” 3. Artikel 89 ta indica cu e salario di e funcionario publico ta wordo corta cu un tercera parti. “1. Tijdens de schorsing ingevolge artikel 87, onderdeel a, of ingevolge artikel 88, eerste lid, onderdeel a, wordt het inkomen voor één derde gedeelte ingehouden; na verloop van een termijn van zes weken kan een verdere inhouding, ook van het volle bedrag, plaats vinden.” Parlamentario mr. Juan E. Thijsen ta kere cu e Gobierno di AVP a comete un fayo grandi dunando un mal ehemplo pa comunidad. E ta un berguensa nacional, den Reino Hulandes y internacionalmente. Parlamentario mr. Juan E. Thijsen a tuma nota tambe di otro forma di discriminacion pa loke ta trata e boeimento di detenidonan. Por a mira chauffeur y cria di Paul Croes cu mannan geboei mientras Paul Croes mes cu ta e sospechoso principal ta cana drenta landsrecherche sin boei. Parlamentario mr. Juan E. Thijsen ta urgi votadornan pa sigui e desaroyonan gubernamental, constitucional y politico aki di cerca y evalua bon ora di bay vota. Aruba no por permiti su mes un continuacion di hendenan cu no ta respeta ley y principionan di bon gobernacion. Dia 22 di September vota MEP pa un gobierno integro locual nos pais merece. Hunto p’e cambio sin miedo. MEP e unico alternativa.