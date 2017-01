MPG Real Estate Aruba entrevista pa di tres biaha door The New York Times

MPG Real Estate Aruba, un di e isla su lidernan den e mercado di real estate, recientemente a wordo acerca pa The New York Times pa comparti su conocemento di e mercado di real estate na Aruba.

Director y propietario di MPG Real Estate, Muna Habash a wordo entrevista pa un reportero di The New York Times, Alison Gregor, tocante e estado actual di e mercado Arubiano di real estate, y loke cumpradonan stranhero por spera ora nan dicidi di cumpra propiedadnan na Aruba. Esaki ta e di tres biaha cu Habash a wordo entrevista pa e prestigioso New York Times, mas cu cualkier otro agente di real estate riba e isla, ya cu e ta posee un abundancia di conocemento pa loke ta trata e compra y benta di casnan, condominionan, villanan, propiedad comercial of tereno na Aruba.

Si bo ta considerando un inversion den real estate Arubiano, awo ta un tremendo momento pa inverti! Aruba a disfruta di un crecemento increibel y tur indicacion ta cu e tendencia aki lo sigui den e futuro. Mientras cu en berdad situacionnan economico internacional ta afecta e isla, bo mester corda cu Aruba ta disfruta di hopi aspecto y calidad atractivo y ta sigui mantene lasonan fuerte cu su madre tera, Hulanda. E relacion fuerte aki ta garantisa e isla su infrastructura excelente y stabilidad financiero cu grandemente ta beneficia bo comprasnan di real estate akinan.

MPG Real Estate su tantisimo anjanan di experiencia den Benta di Real Estate, Financiamento y Networking Profesional ta duna e compania e experticio y habilidad pa duna bo e miho conseho profesional y e oportunidad pa sigura un transaccion exitoso.

Pa sinja mas tocante MPG Real Estate, bishita www.mpgaruba.com of lesa nan revista online na www.mpgaruba.com/magazine/.

Pa lesa e articulo completo, click akinan: http://mobile.nytimes.com/2016/12/28/realestate/real-estate-in-aruba.html