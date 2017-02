Moviendo den Dakota: Partido MEP tey pa scucha di comunidad kico ta e dolornan cu nan ta biba aden

Den e siman cu ta cabando partido MEP a cuminsa move den Dakota y a cuminsa cu reunionnan. Importante pa partido MEP ta pa scucha di comunidad kico ta e dolornan cu ta biba, y pa ta den comunicacion constant cu pueblo.

Partido MEP tin awor un directiva di districto di Playa Pariba especialmente pa atende cu e campaƱa den Dakota y vecindario.

Criminalidad

Un di e preocupacionnan principal ta e tema di criminalidad, y hendenan ta sinti nan mes hopi insigur. Esey tin hopi hende hasta ta biba den ansha, y nan ta prefera di sera porta y bentana di tempran anochi, pa no core ningun riesgo di wordo atraca. Awor cu nos pais ta conoce un atraco cada pasa un dia, berdad esaki ta locual mester haya mas atencion.

Partido MEP ta mas cerca di pueblo, pa scucha y pa brinda conseho y splica con nan si lo atende cu e problema. Den vision di MEP mester cuminsa cu cera nos fronteranan, pa evita importacion ilegal di hende, droga y arma. Y una bes cu e fronteranan ta cera, MEP lo pone orden den cas, y lo combati criminalidad cu man duro pasobra MEP no tin miedo di criminalnan. AVP tin miedo di criminalnan, pasobra nan ta amigo di criminalnan, pero MEP no. Ora MEP ta na mando, criminalnan ta enemigo di nos pais.

Mester bisa cu e solucionnan di MEP cu ta wordo presenta den tur bario, ta cay den masha bon tera den nos pueblo.