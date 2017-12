Motor di boto di kustwacht a pega candela pabou di Arashi

Diadomingo prome cu 12 or merdia autoridad a keda informa cu riba lama tin un kitesurf den problema entre Arashi pa e costa nort di Aruba. Pero lama tabata asina bruto cu e no por a drenta paden. Kustwacht a sali for di nan post bin tur cu tin pabou pero na caminda ya un compania di watersport a logra rescata e persona. Pabou di Arashi e boto di kustwacht a cuminsa pega candela unda bastante huma tabata sali for di esaki. Polis maritimo tambe tabata den cercania a core duna un man na kustwacht y asina tow e boto pa su destino.