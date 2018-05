Motociclista a accidenta su so cay den greppel panort di Ritz Carlton

Diaranson atardi un homber riba su scooter biniendo for di Arashi den e birada pa yega Ritz Carlton, ta perde control su so cu su so dal abou, bay cay den e greppel pabou di caminda. E scooter y e homber tabata benta den e greppel cu awa.

Hendenan cu a mira e accidente a core bay yud’e y raporta na Polis. E homber tabata tin basta sla na curpa y a solicita ambulans y brandweer pa yega di biaha na e sitio atende cun’e. E victima a keda transporta pa hospital pa atencion medico avansa. Polis di trafico tambe tabata na e sitio di accidente pa haci nan investigacion.

