Mortonan por aumenta mientras cu temperatura ta subi

PARIS, Francia – Mortonan debi na temperatura extremo na Europa por aumenta 50% for di un estimacion di 3 mil pa aña, recientemente na 152 mil pa fin di e siglo, si no frena e calentamento global, investigadonan a adverti diasabra.

E cantidad lo ta specialmente halto den temperatura den e parti zuid di Europa, unda cu morto debi na calor, ta proyecta na hisa for di 11 pa cada miyon di hende pa aña te cu mas of menos 700 pa cada miyon di hende pa aña, nan a skirbi den The Lancet Planetary Health.

Olanan di calor lo haci mas tanto di e daño, cu mas of menos 99 porciendo di e futuro mortonan relaciona cu tempo – mas di 151 mil di e total anual pa 2100 for di mas of menos 2700 pa aña recientemente.

“Sea cu e calentamento global wordo conteni como un asunto di urgencia y tuma medidanan di adaptacion apropia, mas of menos 350 miyon di Europeo por wordo exponi na extremonan dañino di clima riba un base anual pa final di e siglo aki, e reporte a bisa, cu ta pasa riba un pronostico pesimista di calentamento global.

