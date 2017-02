Morto den trafico riba Winston Churchillweg

Willemstad Curacao: Djasabra 11 di februari 2017, alrededor di 21.25’or, Sentral di polis a dirigí un patruya polisial riba Winston Churchillweg pa un aksidente kaminda outo a alkansa un peaton.

Na yegada di e patruya nan a bin topa un hòmber drumi abou riba kaminda ku no tabata duna siñal di bida.

For di un investigashon preliminar ku polis a realisá na e sitio, a sali na kla ku shofùr di un outo ku tabata kore riba e kaminda ariba menshoná den direkshon di Sta. Maria, net algun meter despues di e kusada ku Montserrat weg (ku ta keda na man robes) a alkansá un peaton ku a krusa kaya probalemente sin paga tinu.

Dòkter di polis a presenta na e sitio i konstatá morto di e peaton aki kende su identifikashon te na e momentu aki no ta konosí pa polis.

Departamento di Tráfiko ta kontinua ku e investigashon.

Potret cortesia di Vigilante.