Monumentenbureau cu contribucion di un articulo den revista ABC Compas

Recientemente Monumentenbureau a wordo acerca pa contribui cu un articulo na e revista ABC Compas, informando tocante e maneho en general di monumento. E revista ABC Compas ta wordo distribui bou di e studiantenan na Universidad technico na Delft na Hulanda. E studiantenan ta haya informacion relevante di e islanan Aruba, Boneiro y Corsou (ABC). Ir. Bert Kamsteeg a acerca Monumentenbureau pa e contribucion aki y Monumentenbureau ta agradecido cu semper Sr. Kamsteeg ta mustra hopi interes pa nos monumentonan y alabes ta conoci na Aruba pa a realisa varios restauracionnan como arkitecto.

E autor di e articulo di informacion general di maneho di monumento pa e revista ABC Compas, ta directora di Monumentenbureau, Sra. Ing . Yvonne Webb-Kock. Sra. Webb-Kock ta e experto local riba e materia di monumento. Pa lesa e articulo completo cu ta compila den Hulandes ta referi na e pagina di Facebook di “Monumentenbureau”. Riba e pagina di Facebook tambe lo haya e link si kier lesa e revista completo.

Monumentenbureau semper ta dispuesto pa comparti su informacion di nos monumentonan mirando cu Monumentenbureau ta e centro di conocemento di monumento di Aruba y ta ekipa cu un team dinamico cu hopi experticio riba nan tereno di monumento.

Aki por wak e articulo cu a sali den e revista“ABC Compas”:

ALGEMENE INFORMATIE MONUMENTENBELEID

Doelstelling.

Het monumentenbeleid heeft als doel te komen tot een beheersing van het proces tot behoud van monumenten op Aruba. Daarbij staat bescherming en behoud van monumenten centraal.

Monumenten worden gedefinieerd als roerende en onroerende zaken, welke tenminste vijftig jaar geleden vervaardigd zijn en die van algemeen belang worden geacht vanwege hun schoonheid, kunstwaarde, hun betekenis voor de wetenschap, de geschiedenis van het eiland of hun volkskundige waarde.

Het monumentenbeleid mag niet alleen gericht zijn op conservering, waarbij alles wat afwijkt van het oorspronkelijke niet wordt toegelaten. Hieruit volgt dan een tweede doelstelling. De monumenten met hun directe omgeving op een zoveel mogelijk cultureel historisch verantwoorde wijze tot nieuw leven brengen, zodat het weer een omgeving wordt waar gewoond, gewinkeld en gewerkt kan worden en waar de toerist een aangenaam verblijfsklimaat vindt.

De Monumentenzorg op Aruba bestaat uit drie organisaties die actief zijn en ressorteren onder de Minister van Cultuur en zijn:

-De Monumentenraad, een adviesorgaan aan de Minister van Cultuur;

-De Stichting Monumentenfonds Aruba, een zelfstandig rechtspersoon en belast met het financieel gedeelte;

-Monumentenbureau, de ambtelijke dienst belast met het beleid, naleving van de wet, voorbereiden en leiden van restauraties en is het kenniscentrum.

Inhoud van het monumentenbeleid

De rol die de overheid vervult bij het monumentenbeleid is met name voorwaardenscheppend van aard. De overheid zal stimulerend, normstellend en controlerend actief zijn. Bij gebouwde monumenten ligt de nadruk meer op actief ingrijpen, herstel. Bij niet gebouwde monumenten meer op conservering en preserveren. Archeologische en historische vindplaatsen zullen eveneens beschermd worden. Het Monumentenbureau heeft geen bemoeienis met natuurlijke monumenten.

Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken is het overheidsbeleid op het gebied van monumenten in de eerste instantie gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

– het naleven van het juridisch instrumentarium.

– Uitbreiden en versterken van het monumentenbureau middels invulling met meer personeel van het van de organisatiestructuur, alsook vergroting van de middelen (regeerprogramma 2013-2017).

– het ontwikkelen van een financieel instrumentarium.

– het toegankelijker maken van het monumentenbeleid

– het vergroten van de bewustwording

Juridisch instrumentarium

Ter bescherming van de monumenten is de monumentenverordening gemaakt welke in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba 1991 no GT 46 is opgenomen. Volgens de verordening moet elk monument dat beschermd wordt eerst aangewezen worden, waarna vervolgens dit ingeschreven moet worden in het Monumentenregister. Het Monumentenbureau draagt voor de monumenten ter bescherming aan de Minister van Cultuur.

Momenteel heeft het Monumentenbureau voorgedragen aan de Minister van Cultuur dat monumenteigenaren belastingaftrek kunnen gaan krijgen voor hun onderhoud aan monumenten alsook dat bij aankoop van een monument er geen overdrachtsbelasting wordt betaald. Dit voorstel is reeds goedgekeurd in de Ministerraad en wordt nu voorbereid om wettelijk vast te leggen.

Het vergunningstelsel is reeds in werking getreden. Voor elke wijziging dient een vergunning verzocht te worden. Hiervoor doet men een kleine betaling van Afl. 200,=. De voorwaarden voor afgeven van de vergunningen zijn vastgelegd en worden bij de aanwijzing tot bescherming meegestuurd. De procedure tot ontvankelijk verklaring alsmede het proces is omschreven in het legesbesluit Monumentenbureau. De normen om te toetsen liggen vast in de wetgeving. Inmiddels zijn mening monumentenvergunning afgegeven.

Momenteel is een concept opgesteld op de boetes van overtredingen op de monumentenwet te verhogen.

Technisch beleid

Als leidraad voor restauraties aan de Arubaanse monumenten volgt Aruba eveneens de regels zoals vastgelegd in het verdrag van Venetië van ICOMOS (International Council of Monuments). Dit verdrag bestaat uit 22 artikelen. O.a. wordt hierin gesteld dat uitbreidingen (alleen indien noodzakelijk) aan monumenten in hedendaagse architectuur moeten wordt uitgevoerd. Als uitgangspunt van beleid worden alle sierlijsten geverfd in witte verf en houtwerk binnen en buiten dienen geverfd te worden, beitsen is dus niet toegestaan. Qua kleurstelling worden de gevels van het pand teruggebracht in zijn originele kleur. Het exterieur van het pand mag niet gewijzigd worden. Indien wijzigingen hebben plaats gevonden worden elementen alleen teruggebracht zoals vastgelegd op oude foto=s. (B.v. dakpannen terug brengen, louvre-ramen terug plaatsen, etc.) Daken mogen niet verhoogd worden, raamopeningen mogen niet gewijzigd worden. Originele raam en deurinvullingen toepassen alsook dakbedekkingen moeten teruggebracht worden.

Het uitgebreider restauratiebeleid is nu een hoofdstuk in het Monumentenhandboek Aruba, dat recent is opgesteld. In het Handboek zijn alle wetten opgenomen, de selectiecriteria voor de aanwijzing tot beschermd monument op Aruba en categorisering in A- en B- monumenten, de lijst van de reeds beschermde monumenten, het monumentenvergunning stelsel. Zodra deze juridisch is vastgelegd kan eenieder dit handboek gebruiken en heeft alle regels bij elkaar.

