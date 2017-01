Monica Labad- Giel di Wit Gele Kruis: Campaña di Carousel ta duna bon resultado

Pa Wit Gele Kruis e Campaña di Carusel a duna bon resultado, comparando e aña 2016 pa cual a keda bou di 100. Pa Sra. Monica Labad-Giel a splica mas tocante di embaraso hubenil.

Mirando cu locual ta bay bin dilanti durante e campaña E aña aki lo bay duna informacion a base di un video, caminda cierto escenanan ta bin dilanti, como consecuencia ta un embaraso hubenil. P.e. e parti di peer pressure ta bin hopi dilanti, caminda e mucha muhe ta wordo influencia door di e grupo, bay p.e. cana cu un mucha homber cu el a caba di conoce, cierto situacionnan ta pasa y e consecuencia ta un embaraso hubenil.

Tur e partinan cu a wordo señala den 2016, lo wordo hinca den e video y esaki lo wordo presenta den klas. Tambe lo bin cu cierto preguntanan, pa asina midi e conocemento di e mucha kico nan sa riba e tema di sexualidad. Laganan duna contesta y a base di esey lo sa si e informacion cu nan tin, ta esunnan corecto.

Wit Gele Kruis lo bin cu cierto casonan y e hobennan lo mester soluciona, dus cu si un caso asina presenta pa nan, kico ta e decisionnan cu nan lo tuma. Dus e ta mas ariba bewustwording, pa asina sa kico ta nan conocemento y kico WGK ta duna nan como tips, y tambe kico mas nan mester na informacion.

Sra. Labad- Giel a splica cu Wit Gele Kruis e biaha aki den e campaña di Carousel, nan lo trece e informacionnan full otro e biaha aki. Y no solamente den forma di charla, ya cu e muchanan no ta tur ora ta paga tino ora di charla, y ora cu e charla caba, nan no sa mucho di loke a wordo treci dilanti. Y ta ora haci nan pregunta lo ripara kico ta nan conocemento.

Un biaha mas WGK lo bin cu e popchinan djis pa e hobennan tin un bista con e parti di baby cu ta nace si bo uza alcohol of droga. Y tambe ta duna ehempel den praktijk di mucha muhenan cu tabata tin diferente partner y cu tin malesanan cu ta wordo transmiti sexualmente.