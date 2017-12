Modelahe pa lama di resolucion halto pa Meteo ta un realidad

Oficina di Meteo ta hopi contento cu e modelaha pa lama, ariba un scala grandi, cu resolucion halto, ta un realidad y lo ta den funcion pa 2018.

Esaki tabata un necesidad grandi pa Meteo Aruba, y director di Meteo Aruba, drs. Marck Oduber a bisa cu e personal lo haya e training con pa uza esaki, y haci e cambionan necesario. E cambionan aki ta hopi importante, pa motibo cu e ta ariba un scala hopi grandi. Ora cu wak cierto patronchinan, e meteorologo na warda e ta bay traha un pronostico di kico e lama por bira. Door di varios biaha Meteo a haya problema cu lama, drs. Oduber a tuma contacto cu KNMI, y el a splica nan di e situacion y nan a yuda Aruba,, un pais pober, cu datonan. Y nan a yuda Aruba cu e datonan. Pero cu e modelahe aki, e pronositconan ta mas miho door cu e margennan di eror ta hopi mas chikito. Lo bay haci pronosticonan pa oilspill si ta necesario.

KICO POR HACI PA MEHORA E SISTEMA

Aruba ta biba di lama, y tur structura importante ta pega cu lama. Y loke mester sa ta con pa monitor e lama cual ta via lama, cu no tin actualmente den e observacion pa traha pronositco. Den e parti di comunicacion, lo mester bin cu Sistema autoritario pa saca avisonan. Al momento Meteo ta depende hopi ariba prensa y di gobierno. Esaki no ta un Sistema bon pa un departamento di gobierno. E mester ta un Sistema autoritario. Mescos cu na Merca, e avisonan di tornado ta scroll ariba tur canal di television, y asina mester ta tambe na Aruba.

PLAN

Actualemtne ta pa cab cu e CAB Server, cu ta un Sistema cu Rampenbureau a bin cun’e pero e la bin cu problemanan, y e no a funciona pa Meteo segun Sr. Oduber, pa cual el a tuma contacto cu e Waarnemend Directeur y conhuntamente nan a traha hunto cu e Organisacion Mundial di Metereologia, nan a keda traha ariba e sistema y e ta den un test fase.

Ya caba e datonon, cu ya a wordo getest door di Meteo, ora di manda aviso, e ta bay ariba WMO su alert asina tur hende por gara nan y esunnan cu ta subscribe ariba e alert di Google. Eventualmente ora cu Meteo/gobierno saca un comunicado, e mester ta autoritario, segun Sr. drs. Mark Oduber, director di Meteo Aruba.

AVISO PA LAMA BRUTO

Diasabra e temperaturanan na Merca a baha considerablemente, cu a causa sneeuw. Esey a para tiki den e parti West di Caribe. Pero e lama si ta core bin West y esey ta bay ta yegando nos region, cu ya caba e ta mandando rato rato olanan, pero dialuna laat pa diamars, tin mas olanan cu ta bini for di direccion noordwest. Esey por causa cu e lama parti west cu semper ta calmo por haya lamanan di te cu 4 pia halto. P’esey a saca avisonan pa doñonan di barco chikito, pa tene cuenta cu esaki.

Ya caba Meteo a tweet e avisonan y den whatsappgroup, den cual ATA tambe ta forma parti y nan ta suppose di geef door esakinan na e hotelnan, segun Sr. drs. Mark Oduber, di Meteo Aruba.