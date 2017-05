Mocion pa kita klem y habri caya Betico Croes a keda nenga pa AVP

Fraccion di MEP den Parlamento for di basta tempo tabata boca pa saca e klemnan for di circulacion y tambe elimina e parkeermeternan, como tambe habri caya Betico Croes pa transito cu segun nan concepto y tambe den pensamento di hopi comerciante, kendenan nos tin cu bisa porcierto, a tene un demostracion dilanti di Parlamento y tambe den sala, pa asina mustra nan mal contento.

E mocion cu a

E comerciantenan bisa e mandatario cu nan ta cansa cu pa mas cu 1 aña caba ta cansa di keda haya promesa falso di parti Gobierno pa cu e caya cera y kier habri esaki. A haci tanto fanfaria December di habri caya y laga autonan drenta y awor na 2017 auto no por pasa mas. Prome Minister a bisa e comerciantenan cu lo bay kita e klem.

Comerciante Gibs den Parlamento a topa cu mandatario Eman y a comenta cu nos ta un pais turistico y no mester sigui haci e turista nan vakantie uno malo pa cu e caya grandi y e klem, y Prome Ministerio Eman a bisa cu e klem no ta sigui, y nos ta departamento legal pa traha riba un opcion pa elimina e klem ey, asina Sr Eman a comenta den Parlamento diamars mainta.

Pero e comerciantenan a haya un baño di awa friu, pasobra e mocion cu partido MEP a bin cun’e, a wordo desaproba cu 12 voto en contra y 7 na fabor, caminda cu ta keda demostra claramente cu e Klem ta keda. Kico lo bay pasa awo, segun tin di compronde, ta bay haci un estudio pa evalua si ta bay kit’e si of no.

Nos lo keda pendiente di e desaroyonan pasobra awo si, awa a pasa hariña di berdad. No solamente cu e demostracion di awe, pero siguramente e comerciantenan lo bay bin mas rabia cu nunca.