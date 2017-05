Misterio di 20 aña a keda resolvi riba Facebook

LAZENBY, Inglatera – Pa 20 aña, e Britanico Penelope Thrower a biba keriendo cu e identidad di su tata tabata dera. Pero un solicitud di amistad riba Facebook a cambia henter e historia. E hoben, cu 27 aña, a wordo cria pa su welonan materno, Vera y John Williams, despues cu su mama a suicida tempo cu e tabata tin solamente 22 luna di naci.

For di mucha, Thrower no tabata sa nada di su tata y ningun hende a papia cun’e, te ora cu el a haya un pedido di amistad riba e red social di su tata na edad di 20 aña.

“Mi a crece cu mi welonan pensando cu ningun hende tabata sa ken tabata mi tata,” e mucha muhe a relata na Gazzete Live.

“Mi no a pensa cu den algun momento mi lo a discubri ken e tabata. Tabata tin demasiado “rumor”, pero nunca nada solico,” el a splica.

“E ora, un dia, mi tabata riba e sienta patras di e auto di un amigo na caminda pa trabao, ora cu el a add mi riba Facebook,” e hoben a añadi, residente den e pueblo di Lazenby, na Inglatera. “El a mandami un mensahe cu tabata bisa: “Mi ta bo tata.”

E Britanica a cuminsa yora sin sa si e tabata di felicidad of curashi. E mescla di emocion tabata evidente.

Ambos a keda di wak otro den e bar Outrageous Wallpaper, unda cu e banda di su tata lo a toca. Su tata Tony Peacock (57) a reencontra cu su yiu muhe, kende a splik’e cu el a distancia pa motibo cu tabata rond di e morto di su mama. Peacock a pensa cu su presencia den bida di su yiu lo a causa mas angustia. Ambos a haci paz. Y no solamente esey, sino cu e mucha muhe a conoce su cuater otro rumannan di otro relacion di su tata.

Manera cu nan a spera pa e momento aki pa muri na paz, e welonan a fayece añanan despues di e encuentro cu lunanan di diferencia.

“Mi ta feliz cu bo a conoce bo tata, bo nunca lo ta boso,” e wela a bisa Thrower poco prome cu muri.

Fuente: www.laopinion.com