Misil di prueba intercepta dilanti costanan di Hawaii

HONOLULU, Hawaii – E ehercito di Merca a intercepta un misil di medio alcance dilanti di e costanan di Hawaii diaranson, den un prueba exitoso di e sistema di interceptacion di misil cu esun di Hapon, ta buscando pa reforsa su defensa contra Noord Korea.

E prueba a wordo realisa pa e Agencia Mericano di Defensa di Misil (MDA) y Marina, for di e barco USS John Paul Jones, un destructor lansamisil, solamente un dia despues cu Noord Korea a manda un misil balistico cu a bula riba Hapon.

Uzando e racketnan guia, Standard Missile-6 (SM-6), e prueba a intercepta un misil balistico di medio alcanse, lansando for di un base na Kauai, Hawaii, danki na e radar AN/SPY-1 di cual USS John Paul Jones ta dispone di dje.

E lider Noord Koreano, Kim Jong-un, a priminti mas misil riba Hapon, ante e condena di Nacionnan Uni y e advertencia di Merca riba repercusionnan severo.

MDA a bisa cu e prueba ta brinda un ‘capacidad mehora’ na e componente naval di e sistema di defensa di misil Aegis, pa ‘derota misilnan balistico den su fase terminal.’

“Nos lo sigui desaroya tecnologianan den defensa di misil pa ta un paso mas padilanti di e menasanan,” e director di MDA, Sam Graves, a bisa den un comunicado.

E prueba aki ta representa e di dos biaha cu un misil SM-6 ta intercepta cu exito un misil balistico di medio alcance.

Merca y Hapon ta traha conhuntamente desde 2006 pa desaroya un variente di e Standard Missile-3, un misil manda for di lama cu tambe ta forma parti di Aegis. Hapon tambe ta busca pa crea un version terestre.

Fuente: www.afp.com