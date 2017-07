‘Mira Pa Futuro’ ta duna un bista di prioridadnan pa cu nos turismo

Un total di 90 accion a ser trata den e proyecto aki pa por bay hasi e cambionan pa nos turismo di Aruba, segun Sra. Croes.

Esun cu tira un bista, ta haya hopi mas informacion di kico ta e prioridadnan y den ki secuencia esakinan a wordo inclui, a base di feedback cu a bin dilanti. Ora di wak e plan di accion, ta bin dilanti tambe e secuencia di ehecucion di esakinan. Por mira ken ta responsabel y ta mira tambe cual ta e stakeholdersnan cu ta envolvi den cada punto di accion. ATA ta tuma ariba su mes, pa ta esun cu ta bay lidera e parti di monitoreo di ehecucion di e plan aki. Nan lo ehecuta e partinan cu ta cay bou di nan responsabilidad directo como oficina di turismo. Pero tambe tin diferente accion, unda nan lo hunga un papel mas fuerte, di ta voz di esunnan cu a bin dilanti cu diferente pensamento. Tambe, den aspectonan cu kisas nan no ta esun cu tin cu carga e responsabilidad primario, pero ATA lo ta un partner strategico, cu lo por traduci su mes den unifica nan mes como un stakeholder y ta un voz pa tal accion of den cierto grado tambe, considera pa inverti y haci posibel cu esun cu ta responsabel por ehecuta y cumpli cu cierto responsabilidadnan.

ATA di su banda ta hopi gradicido pa e atencion y participacion. Tur hende ta wordo invita pa tira un bista ariba e plan aki tambe. E no ta di ATA, pero ta un plan cu mester wordo carga door di comunidad, segun CEO di ATA, Sra. Ronella Croes.