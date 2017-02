Minouche Lopes di Departamento di Salud Publico: No hiba mucha bou di cinco aña Carnaval

Sra. Minouche Lopes di Departamento di Salud Publico a haci un apelacion na e comunidad pa no hiba un mucha bou di 5 aña bay wak Carnaval.

Segun Sra. Lopes ta p’esey a bin cu e campaña “Cuida y Protehami pero please no Hibami”. Motibo di esaki ta cu un mucha chikito no ta disfruta Carnaval , manera un grandi ta disfruta di dje. E dia ta hopi largo, tin hopi solo y muchanan ta fada lihe. Muchanan chikito mester di nan soño, y esey ta dificil den tur e zonido. Ademas, e zonido ta hopi duro pa nan. Mucha chikito tin tononan mas intacto ainda, compara cu un grandi cu ya caba a daña nan oido, kisas door di musica duro den pasado. Esey tambe ta un molester.

Tin hopi persona cu ta hiba mucha carnaval toch, no ta zorg pa nan tin nan earplugs pa nan orea chikito. E musica no ta solamente duro cu ta haci daño na nan oido, pero tambe e vibracion ta haci cu nan curason ta bati mas lihe, nan ta sinti e vibracion cu no tampoco recomendabel pa mucha chikito.

Sra. Lopes a sigui splica cu e solo tambe ta pone cu e mucha ta haya sed lihe y mester percura pa e muchanan no deshidrata. Otro factor ta cu un mucha por perde masha lihe den Carnaval y tambe por pasa bou di baricada. P’esey, preferiblemente laga e muchanan aki na cas.

Ta importante pa como mayor, tuma responsabilidad di antemano. No warda te ora Quota Club pasa, pero zorg pa tin esakinan ya caba for di prome instante. Sunblock ta hopi importante, keda ripiti esaki ya cu como mucha nan no ta bay pidi un grandi pa sunblock. Tambe ta importante pa laga e muchanan para den sombra.

Un parti hopi importante durante Carnaval tambe te parti di higiena di man, dus e food safety. Hopi biaha un grandi ta cumpra algo of ta trece cos for di cas, pero preferibel no trece nada cu ta wordo traha cu mayonnaise of ham, ya cu esaki ta cosnan cu ta daña masha lihe.

Un otro importante cu Sra. Lopes a trece dilanti ta, cu si ta hiba mucha Carnaval, spreek af cu e mucha pa e no bay cu hende straño. Ta un adulto mester tin wowo riba dje continuamente. Un mucha ta hopi mas debil cu un hende grandi y p’esey ta bon pa duna nan un bon proteccion.