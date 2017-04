Miniteca Exide cumprando fli pa regala hobennan di bario

Na luna di December a tuma luga “The Reunion Party” di Miniteca Exide. Un grupo di amigo di infancia a forma un miniteca y te cu e fecha di awe, nan ta gosa di elogio y amor di su fanaticonan cu kier pa nan bin bek. A haci e fiesta aki pa un meta y e meta tabata pa colecta placa/ fondo pa un bon causa.

Jean Carlo Espinal ta un di e Disk Jockeynan di Miniteca Exide y e ta na cabes di Exide. Jean Carlo Espinal ta un miembro di un iglesia y cu masha orguyo ta traha den nomber di Señor. Pero for di e grupo Exide tabatin diferente DJ y cada un tabatin nan estilo y ritmo , manera entre otro DJ Sky y DJ Vibes cu tambe tabata presente na KIA. Un di e miembronan cu tambe ta bin for di e mes un grupo di amigo ta Alvaro Maduro y el a caba su school aki na Aruba y despues el a bay studia afo y awo e ta un instructor di deporte den Instituto Coreccional KIA. Alvaro Maduro a bin cu e idea di yuda no solamente e presonan, pero tambe e hobennan den bario cu mester di un inspiracion pa sigui kere den cosnan positivo y keda riba e bon caminda.

El a inspira e presonan pa haci algo positivo y aki ta unda cu un di e presonan a traha 20 fli cu a keda cla net na tempo pa e temporada di dianan liber aki. A bin e idea pa haci un donacion na e preso pa su talento y dedicacion pa tene su mes positivamente activo. Alvaro Maduro y Miniteca Exide a cumpra tur flie caminda cu Jurick Salomón y DJ NutzBeatz , miembronan di Exide , lo haci entrega di nan na hobennan den bario cu lo hisa esakinan.

Tur hende envolvi a tuma e iniciativa aki cu man habri, pasobra e mensahe positivo tanto pa e detenido como e hobennan di afo ta igual. Tambe hunto nos por logra cos nan maraviyoso y cu tur hende merece un chens den bida. Miniteca Exide ta gradici tur esunnan cu a bay e fiesta aki na December pasobra ta danki na esaki, nan ta cumpliendo cu nan promesa di yuda comunidad bek cu semper a sostene nan. Director di KIA, Rocco Tjon, ta contento di mira e sosten cu e trabounan di e preso ta ricibi.

Korrectie Instituut Aruba, KIA a muda pa su localidad na Santo di Patia na San Nicolas dia 22 di September 1990, pues 26 aña pasa. E prizon tin un populacion di un maximo di 200 detenido, parti den detencion preventivo, seccion di hende muhe y seccion di hubentud. Na KIA tin mas o menos 180 empleado trahando 24 ora pa dia pa garantisa siguridad y atende cu e presonan den cuadro di e periodo cu nan mester sinta nan castigo cu e meta pa coregi nan erornan y sali atrobe como miho ciudadanonan pa nos pais.