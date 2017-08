Ministerio Publico ta refuta declaracionnan di tata di Natalee Holloway

E caso di Natalee Holloway un biaha mas ta lanta cabez den medionan di comunicacion Mericano, ora cu e tata di Natalee a bin dilanti y bisa durante un entrevista cu nan lo a haya restonan humano cual nan a manda pa haci testnan.

Fiscal di Ministerio Publico, mr. Kardol tambe a tuma nota di e declaracionnan aki,y el a bisa cu e tata na comienso di 2017 lo a suministra informacion na Ministerio Publico y a base di esakinan a haci un investigacion, pero durante e investigacion aki no a haya niun restonan humano.

Ni Cuerpo Policial ni Ministerio Publico no a haya pruebanan cu lo por ta un motibo pa habri e investigacion di nobo.

E tata, Dave Holloway ta papia over di supuesto wesonan cu supuestamento lo a wordo haya. Pero un biaha mas fiscal mr. Kardol ta nenga esaki.

Ministerio Publico no por a duna mas informacion ariba e caso aki ya cu nan mes no tin mucho informacion relaciona cu e desaparicion di Natalee Holloway na 2005 y cu te cu aworaki no tin informacionnan nobo cu a bin dilanti, cu por yuda na resolve e caso aki.