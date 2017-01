Ministerio Publico Curacao a cobra mas cu 1.2 miyon florin na boet

Willemstad Curacao: Na aña 2016 ofisina di “Paga Bo But” di Ministerio Públiko (OM) Kòrsou a kobra na tur 1.203.939 florin (mas ku 1.2 mion florin) na but habri. E akshonnan di fin di aña a duna resultado. E montantenan mas haltu kobrá den 2016 tabata den lunanan di novèmber i desèmber, respektivamente 272.837 florin i 267.588 florin. E luna ku ménos but a keda kobrá tabata luna di mei ora a kobra 49.561 florin, di akuerdo ku informashon suministrá pa Ministerio Públiko.

Na aña 2015 a kobra 1.089.836 florin na but habri, na 2014 e plaka kobrá tabata 950.230 florin i na 2013 e suma kobrá tabata 1.468.744 florin. Pa 2017 OM a disidí ku ta bai trata na oumentá entrada di but habri, fondonan ku ta bai mesora pa kaha di gobièrnu.

Riba término kòrtiku OM i KPC ta start ku kontrol nan di tráfiko, durante kua tambe ta bai kontrolá riba but habri, i tambe si ta kumpliendo ku areglo di pago.

Ministerio Públiko ta kòrda siudadanonan ku mester keda kumpli ku areglonan di pago, tambe esnan nobo ku a sera na luna di novèmber i desèmber 2016. Ku no kumpli ku areglo di pago ta nifiká ku esaki ta kaduká i ku e but ta oumentá. Evitá problema, paga bo but !