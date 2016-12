Ministerio di Husticia tabata tin basta dolor di cabes cu tratamento di e caso di e famoso “Rusiano”

Minister Arthur Dowers a duna atencion na un caso specifico caminda cu tabata tin un persona ilegal cu a keda conoci den media como e “Rusiano”, kende tabata deteni den vreemdelingen toezicht pa mas cu un aña. A bin diferente articulo den corant, caminda cu nan lo a protesta y segun nan, tabata viola derecho di e persona aki.

Loke cu e tempo ey no a duna mucho atencion na dje y e minister a mustra pruebanan, pakico a tuma tempo pa saca e persona aki for di pais Aruba. Ta importante ta cu a detene den detencion pasobra kier proteha comunidad. Tabata un hende cu no sa ken e ta. No sa di unda e ta bin. A tende cu el a bin for di Rusia, pero no kier laga un hende asina ey den comunidad pa e haci daño na comunidad pa despues wordo tilda cu a laga un hende den comunidad cu no por a controla ken e ta. E persona aki a bin Aruba na 2014 na Februari y e tempo aya el a bin cu un paspoort cu e nomber Alex Seyevich. Na e momento cu el a bin Aruba, tabata for di Latino America. E tabata di transito bayendo Amsterdam. El a bay Amsterdam y a keda Amsterdam pa basta luna. E mester a splica cu e debe prensa e dia precies cu el a bin bek Aruba. El a bin bek Aruba sin paspoort. Di un of otro manera, marechausse a mande bek pa Aruba despues di Aruba, sin un paspoort y e tempo ey a bisa tambe cu un persona aki na Aruba a lage drenta sin paspoort. Den pensamento di e minister mester mande bek Hulanda pasobra ora cu el a bay bek, el a bay cu un paspoort cu nomber falso.

Mester a mande bek, pero imigracion a lage drenta. Ora el a drenta bek, el a wordo pase bek pa Warda nos Costa y nan no tabata sa ken e ta, pasobra cu el a biaha cu un nomber y el a bin bek cu un otro nomber sin paspoort.

El a bin prome como Alexeyevich y el a bin bek pais Aruba for di Schiphol como Bardien Constantin y a bisa cu el a bin di Rusia. Prome biaha el a bisa cu el a bin for di Lituania. E persona aki a nenga di coopera pa duna su identidad, haciendo e trabao di husticia mucho mas complica. Ora cu el a despista autoridad pone nan riba e pista pa bay busca na Rusia pa su identidad, eynan a perde for di bista cu e persona prome biaha cu el a bin ta for di Lituania. A bay pidi Interpol pa saca afo ken e persona aki ta. Nan a haya via di Autria ken e persona aki ta. E persona aki tabata wordo busca eynan y dado momento Austria a duna informacion cu a bin resulta cu e persona aki ta L. Dennis, naci dia 28 di Mei 1982 y tur dos e otro nombernan cu el a duna, tabata naci dia 15 di Mei y den su paspoortnan tabata bia 1980. Di dos biaha cu el a uza un Alias el a bisa cu e ta haci na Rusia. Tabata dificil pa por a haya su identidad. Despues cu a logra hay’e tabata un dolor di cabes pa por a haya un documento pa e por a biaha. A pidi marechausse pa nan coopera como cu den cierto sentido nan a cuminsa cu e problema y tabata hopi mas cerca di su pais. Si nan a haci e trabao cu nan a haci, lo a preveni cu e persona aki a yega Aruba. Nan a coopera hopi bon y na dado momento cu hunto y cu embahada di Lituania, a bin logra cu e persona aki por a biaha for di pais Aruba biaha pa Amsterdam y na emomento cu el a bay bek, a wordo informa cu Austria a pidi pa entrege ora el a yega Amsterdam. Pesey no kier a entrega ningun informacion pa e no haya sa di esaki. Hulanda a prepara su deportacion pa Austria y Aruba a libra di dje. Awo tin cu hinca den sistema tur e nombernan cu el a uza den e sistema y ta spera cu e no bolbe bek nos pais. Ta spera cu tur hende ta compronde, cu e unico rason pakico a tene e persona aki largo den detencion no ta pasobra kier a maltrate of abusa di dje. Aruba ta un pais ta respeta derechonan humano, un pais cu ta kere cu bo mester purba di procesa un persona ilegal mas lihe posibel pa bandona e pais. Pero ora hendenan bin asina aki cu no tin absolutamente ken e idea ta. Ta kere den e proteccion di nos pueblo y nos hendenan y tur hendenan cu ta bishita nos tin cu bay ariba e aspecto cu e persona aki por cana liber den nos sociedad sin cu e sa unda e ta bay of core risico den nos comunidad. Awor aki e persona aki ta for di nos sociedad y ta haci un apelacion den minister overleg, caminda cu lo duna un splicacion con e caso aki a bay fout y tambe haci mucho miho cu otro pa preveni tipo di casonan asina aki por pasa.

Segun e minister, no ta hopi cla di e crimennan cu e persona a comete, pero si cu e tabata wordo busca pa falsificacion di documento. Loke a wordo informa cu Austria tabata interesa pe y awor aki no ta nos problema mas. Ta bay busca manera pa traha mas estrecho cu e partnernan den reino pa preveni tipo di hende asina pasa den un di nos teritorionan y keda pa un temporada largo. Si e persona aki a wordo manda bek sin paspoort y nos a ricibie, a hinca nos den un problema basta serio. Ta cosnan cu tin cu preveni acosto di tur cos, segun minister Dowers.