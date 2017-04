Ministerio di Husticia awo ta traha miho cu antes

Minister di Husticia mr. Drs. Arthur Dowers, a splica cu e ultimo periodo di gobernacion cu a transcuri, su ministerio a haci hopi trabou riba e tereno aki, compara cu gobernacionnan anterior. Esaki e titular di husticia a expresa, teniendo na cuenta e criticanan cu opositornan politico ta lansa continuamente contra di e Ministerio di Husticia. Minister Dowers a splica, cu e Ministerio di Husticia no ta acapara unicamente departamentonan manera Ministerio Publico, Cuerpo Policial, K.I.A. of Cuerpo Especial Arubano. Esakinan ta djis algun di e tantisimo departamentonan cu ta resorta bou di su cartera. Ta pa e motibo aki mes cu e titular no por compronde e motibo dicon, cu opositornan politico ainda den e era moderno aki, ta hunga politica populista (politica barata).

Djis pa gana simpatia ta sali publicamente gaña un pueblo, kibrando di e forma aki tur regla di norma y balor cu den un principio ta kere cu tur hende mester por a haya esaki “van huis uit”, pa nan por ta hendenan sincero. E titular ta di opinion cu na momento cu bo ta basa bo politica riba gañamento, cu bo no ta siendo sincero cu bo votadonan y mucho menos por spera algo bon di e tipo di politiconan aki, cu tin scarcedad di integridad. Banda di esaki e titular encarga cu husticia a splica cu un di e retonan di mas grandi cu su persona a encontra desde 2009, ta e hecho cu no tawata tin un structura debido den e ministerio di husticia. Niun departamento tawata comunica cu otro debidamente pa nan por a traha di un forma ordena y coordina. Un otro di e retonan cu a tuma nota di dje tawata e posicion huridico di cada departamento. Brandweer ta un di e ehempelnan bibo caminda cu e trahadornan tawata desmotiva pa traha. No unicamente pasobra nan poscion huridico a keda wanta pa hopi aña, pero sin embargo tambe pasobra nan no tabata dispone di niun tipo di material optimal pa nan traha cu ne. “Esaki ta djis un di e tantisimo retonan cu nos a encontra cu ne na momento cu nos a asumi e responsabilidad como minister di Husticia”: minister Dowers a expresa. Di e forma aki tin varios departamentonan mas, cu no a haya nan debido atencion bou signatura di gobiernonan anterior, pero bou di actual gobierno esaki si ta e caso y den e dia nan nos dilanti nos lo continua elabora riba esaki nan.