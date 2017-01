Minister Yrausquin a celebra Dia di Betico na Gabinete di Aruba

Personal di Gabinete di Minister Plenipotenciario y di ATA Europa a tene awe 24 di januari, na antesala di Dia di Betico, un ceremonia pa recorda e fecha di nacemento di Sr. Gilberto Françoise “Betico” Croes, politico y estadista Arubiano. Minister Plenipotenciario Juan David Yrausquin y directora di Gabinete di Aruba Shandra John a pone un flor na e busto di Betico Croes.

Prome cu e acto aki sr. Yrausquin a tene un discurso den cual e mandatario a para keto riba liderazgo di Betico Croes. ‘Pa mi sinembargo e aspecto di Betico su liderazgo cu no a wordo suficientemenente exponi, ta su balor y esfuersonan pa saca Aruba for di e crisis despues di cierre di Lago na 1985. Imaginabo, bo a lucha mas di 14 aña largo pa realisa bo meta y proposito, Status Aparte y e dignidad di bo pueblo. Y net un aña prome cu su realisacion, e industria di mas importante di bo Pais ta dal porta cera. Bo entradanan ta cay drasticamente, desempleo ta aumenta di dia pa anochi, bo lucha ta parce di lo por cay na awa. Maneha e crisis aki ta rekeri liderazgo, Liderazgo cu Betico a demostra den un tempo crucial, manehando e situacionaki den menos di un aña di tempo. Tumando decicion nan clave pa sigura cu nos pais ta drenta Status Aparte cu un presupuesto balanza y un base pa un futuro gobierno cu ta na timon di Rubianonan, cu por tuma decisionnan na bienestar di pueblo y pais.’

Sr. Yrausquin a ilustra den su discurso e prome añanan di Status Aparte di Aruba y e logronan impresionante di Gabinete di Henny Eman pa cu e economia di Aruba cu ta producto di e decisionnan clave cu a wordo tuma despues di e cierre di Lago. ‘Awe mi kier para keto na e hecho aki y reconoce e aspecto aki di e liderazgo di Betico. Nos ta para keto na e hecho aki, no solamente pa reconoce Betico, pero tambe pa recorda cu no tur ora locual nos ta haci ta wordo aprecia na e momento ey – sinembargo nos tin cu haci’e a pesar di esey. Ya cu nos tarea no tin cu wordo haci cu miras riba proximo eleccion, sino cu miras riba proximo generacion.’

‘Betico tabata bisa: no tin victoria sin lucha y no tin lucha sin sacrificio. Laga nos traduci su ehempelnan den accionnan diario. Laga nos completa su yamada pa realisa dignidad Rubiano. Laga nos defini e victoria cu nos kier mira realisa den nos tempo. Si nos haci esaki, si nos lucha y haci sacrificio, nos tambe lo cosecha exito, y hunto cu nos henter e pueblo Arubano,’ asina Minister Plenipotenciario Juan David Yrausquin a bisa.

E ceremonia a termina cu cantamento di nos himno nacional ‘Aruba Dus