Minister Xiomara Ruiz Maduro a reuni cu Fair Trade Authority Curacao

Gobierno di Aruba ta keda cu atencion special pa locual ta e cartera di economia. Den cuadro di esaki e mandatario encarga Señora mr. Xiomara Ruiz-Maduro a realisa un biahe di trabou pa Corsou na unda cu diaranson el a reuni cu Fair Trade Authority Curaçao pa e preparacion necesario pa introduccion di un ley pa regula competencia sano (mededingingswet) pa Aruba. E mandatario encarga a trece dilanti cu nan a combersa tambe riba e importancia pa Aruba y Corsou pa por tin un autoridad encarga cu e proteccion di e consumidor.

E reunionnan aki ta den cuadro pa traha hunto pa por logra e beneficionan pa nos economia y e consumidor en especial. E Mededingingswet ta pa controla entre otro prohibicion di cartelnan; prohibicion contra mal uzo di poder economico; supervision di concentracion. Implementacion di e ley aki lo trece cu ne cu innovacion lo wordo mas stimula y lo duna un empuhe na e competencia entre diferente negoshinan y servicionan. Si no tin concurencia e negoshinan lo no haci un esfuerso pa complace e clientela , mirando cu e clientela lo tin cu cumpra toch loke nan tin mester of ta desea sea pa un prijs demasiado halto of un calidad inferior.

Stimulacion di concurencia sano y honesto y prevencion di formacion di cartelnan lo yuda na reduci prijsnan di productonan y servicionan. En particular esunnan di menos recurso lo beneficia di esaki. Naturalmente cu implementacion di e ley aki e consumidor lo ta esun cu lo ta central, di cual ta concorda cu e programacion di Gobierno actual segun Minister Ruiz-Maduro.

