Minister ta desmenti ‘fake news’ cu lo kita 1100 docente

Minister Rudy Lampe ta splica cu e ta haya hopi lamentabel, e noticia falso cu ta wordo plama rond, cu ta bisa cu kier kita 1100 docente di scol. Minister Rudy Lampe ta amplia mas ariba e tema aki.

Minister Lampe ta hopi gradicidi pa e oportunidad pa combersa directamente cu e docentenan, pa dunanan e informacion corecto. Nos ta biba den un era di social media, y e ta ripara cu tin hopi fake news ta circula. Tin ora bo no sa kico ta berdad y kico no ta berdad. P’esey e minister ta hopi agradecido pa trece e informacion corecto dilanti.

Segun e minister ta sigui bisa, el a papia cu e maestronan di Juliana School, di Ceque College y Abraham de Veer School, cual ta scolnan MAVO y ta awo el a bin compronde cu nan no ta participa mas den e scchoolhoofdenoverleg, cua ken e minister a sinta y dunanan informacion, pa nan pas’e pa docentenan. Pero e ultimo temponan e schoolhoofden di MAVO no ta participando den e overleg aki. E fake news ta cu e minister kier kita 1100 ambtenaar y esey no ta berdad.

Al contrario, tin mester di e maestronan, ya cu tin scarcedad di maestro. Nan posicion huridico ta mara na ley y e ta keda igual, pasobra cu ley ta protehanan. E di tres fake news, como sifuera cu nan ta obliga pa bay over den e fundacion di Openbaar Onderwijs. Esey tampoc ta corecto. Nan no ta obliga niun hende y ta bsia cu e ta sinti’e miho cu e nombracion actual cu e tin y sigui funciona como maestro cu e mesun condicionnan laboral. Nada lo cambia y eseynan ta fake news cu ta circula cu e minister mester a coregi.

E fundacion su unico meta ta, pa cambia di minister. E meta no ta pa cambia e posicion di docente pero si di e minister, cu ta un posicion politico. Ta dificil di cu e unico hende cu ta forma parti di e schoolbestuur ta e minister. Esey ta loke kier cambia, e no ta sano pa enseñansa, pa e calidad di enseñansa. Nan kier forma un schoolbestuur unda cu nan no por wordo kita door di un minister.

A duna full un presentación na Parlamento, na e Vaste Onderwijscommissie di parlamento. Tur tabata presenta, hasta Sr. Marlon Sneek. Y esey ta e cuestion, cu oposicion mes ta fomenta fake news, segun Sr. Rudy Lampe, minister di Enseñansa. Prome cu el a reuni cu SIMAR y SEPPA, el a reuni cu parlamento caba.

Comments

comments