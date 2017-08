Minister Schwengle: “Lotto ta ehempel pa sigui”

Lotto pa deporte si por mustra e crecememto di placa pa deporte cu e ta duna. P’esey ta importante pa e otronan wak Lotto como ehempel segun minister Alex Schwengle.

E placa pa deporte a keda garantisa. E omzet ta miho cu nunca, pero a yega na un limite y pesey ta bin cu un producto nobo, pa crea mas placa pa deporte. Minister Schwengle por demostra nan bukinan, na cualke momento, cu nan proceso ta bay transparente.

Segun Minister Schwengle, CBN no ta un banco, pero nan ta print placa pa gobierno Canades, pa mas di un siglo caba. Dus nan tin un credibiliad haoltismo. Nan no ta print placa so, pero nan ta print diferente documento pa Merca tambe. Nan ta print rijbewijs tambe; nan ta den e negoshi di loteria pa hopi aña caba y nan ta wordo controla door di instancianan internacional, contra di labamento di placa. Nan ta gosa di un credibilidad masha halto mes.

Na final di 2009, e credibilidad di Lotto no tabata nada bon, pa ta honesto segun minister Schwengle. No tabata tin forsa ni pa paga premio, e credibilidad no tabata nada bon. Si nan ta contento cu e deal cu CBN, pero nan ta lamenta cu nan mester a entrega un tiki mas di nan omzet. Pero aworaki Lotto ta un compania bon para, nan ta bon para y nan ta cumpli cu tur regla hasta internacional, gosando di un bon credibilidad. Si tin e manera nan lo sigui crece.

Por ultimo Minister Alex Schwengle, a bisa di ta orguyoso di a wak Lotto crece den e ultimo temponan y e ta sigur cu e lo ta sigui di ta exitoso den futuro.