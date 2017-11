Minister Schwengle a aproba gastonan adicional di hospital contra conseho di Departamento di Finansas

Parlamento e siman aki a trata e proyecto di hospital y e gastonan adicional di 83 miyon cu tin mester pa e sala di operacion y e intensive care unit. “E reunion aki no ta bai cu si nos kier e salanan di operacion si of no. Claro cu nos tur kier esaki. E reunion aki ta pa exigi respet pa e Parlamento aki. Nos como e Parlamento nobo, contrario na e Parlamento anterior, kier manda un señal bon cla pa tur gobierno, actual y nobo, cu si Parlamento duna autorisacion pa un proyecto di 250 miyon florin, ningun minister por desvia riba su mes y hisa e gastonan cu mas di 80 miyon florin y pretende cu e no mester bay Parlamento. Ni si conseho legal ta bisa cu no mester, si bo ta un minister cu ta respeta democracia, bo gevoel moral mester bisabo cu no ta corecto pa hisa e gastonan cu 30%, sin bay Parlamento prome.

CONSEHO LEGAL POSITIVO

Segun e minister, e contract actual ta permiti cualkier aumento di huur sin mester bin Parlamento prome. Den e caso aki ta un aumento di mas di 30%; esaki ya no ta parce djis aumento di gasto, e ta 1/3 parti di e gastonan original. Si no tabata 30%, pero tabata 100%, tambe por a djis hisa e gastonan y hisa e huur? Si ta asina, nos mester bay revisa e contract, pasobra e por ta legal, pero e no ta moral, e ta kibra e fundeshi di e deber di control di Parlamento.

CONSEHO FINANCIERO NEGATIVO

Mas importante ta pa contesta e pregunta: con nos ta bai paga pa e huur adicional aki, pues kico e implicacionnan financiero ta riba termino largo y corto. Con ta bay tene cuenta cu esaki? AZV por carg’e? Con gobierno a pensa di paga pa e gastonan aki? Lo mester hisa e prima di AZV of e BAZV pa esaki? Ningun di e preguntanan aki e minister por a contesta.

Locual ta haci e caso mas serio ta cu e aumento di gasto debi na sala di operacion a pasa via di un presupuesto supletorio na fin di 2015. Dicon atrobe ta menciona gastonan adicional pa construi sala di operacion, tampoco e minister a logra convence Parlamento. Remarcabel ta cu e ex presidente di parlamento Sra. Wyatt-Ras a lubida esaki tambe.

Locual mas nos ta desaproba ta cu e minister a sconde e conseho negativo financiero pa nos. Ta apenas despues cu mi a pidi tres biaha pa wak e conseho aki, e minister a duna nos e conseho negativo. E reunion aki a mustra e contraste: e parlamento anterior cu tabata sconde cos, y e parlamento nobo cu ta trece transparencia. Esaki ta e cambio cu pueblo a pidi.

Aruba no merece un cuido di salud mediocre, sigur no un hospital sin sala di operacion, sin ICU. Tampoco un deal asina dudoso cu un costo cu cada biaha ta sigui aumenta, y pa colmo sin cu mester bin Parlamento y duna cuenta prome.

Aruba merece un cuido di salud digno, un servicio medico optimal, y un hospital di calidad.

Aruba merece un gobierno transparente, cu no tin nada di sconde y cu ta duna cuenta debidamente na su pueblo y na su Parlamento.

Y esey e Parlamento nobo kier logra, nos compromiso ta pa realisa e soño di e cuidadanonan di nos pais, cu un bon cuido di salud, cu un bon atencion na hospital, cu suficiente espacio na hospital pa atende esunnan cu mester di atencion. Awe nos a pidi e reunion aki tambe pasobra nos compromiso ta pa brinda transparencia. Pa asina cada cuidadano sa. Pueblo tambe a expresa esaki claramente dia 22 di september”, lider di MEP Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.