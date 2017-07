Minister Richard Arends: A yega asina leu pa cera MIO Aruba

Durante un entrevista cu Minister Richard Arends, el a duna su comentario riba e situacion di Mio Aruba. E ta un situacion cu e mes ta haya desafortuna cu mester a yega asina leu, pero na momento cu un empresa cu ta explota un red di celular e debe cu pais Aruba ta asina halto y no tin miras pa yega na un solucion satisfactorio, e ora den interes di bienestar general y di pais Aruba, e minister a haya su mes obliga di trek in e licencia di Mio pa un debe di rond di 15 miyon di florin. Ta un proceso cu ya caba a cuminsa for di aña pasa. No ta algo di e aña aki y cu awe a yega na e punto culminante.

Basicamente e sistema di e licencianan pa haci uzo di e netwerk ta consisti di dos parti. E prome parti ta un concesion di 7.2 miyon florin cu ta paga cada 10 aña y riba esey tin cada aña tin e sumanan periodico cu tin cu paga. Obviamente Mio tin 8 aña na Aruba, pero e Venootschap cual e doñonan di Mio a adkiri, cual ta un compania cu tabata existi for di 2003, a cumpli parcialmente cu nan debe, a cumpra un empresa cu ya tabata tin dos of ta tres aña di concesion bieu, cu a caduca na 2014, cu tabata falta pa paga y a falta pa paga tambe e concesion nobo cu a inicia na 2014, tabata falta e suma di 7.2 miyon, como tambe e sumanan periodico pa e añanan 2014, 2015, 2016 y 2017. Esey den total ta yega na un suma di 15 miyon.

Arends a purba di yega na un comprondemento e tempo ey, su obhecionnan. Obviamente tabata tin casonan den corte tambe y di es manera mester a warda tambe pa e casonan den corte finalisa y den e casonan mes pais Aruba semper a haya rason di hues y p’esey por a inicia e proceso di desconexion di e netwerk mobil.

E proceso loke cu Gobierno a haci te awor aki, Gobierno a kita e licencia di e entidad cu ta e NV cu ta e compania. E compania ta existente. E compania no ta bancarota. E NV, bao cual Mio tabata opera ta keda existi. Ta keda cu tur su obligacionnan pa e trahadonan, obligacionnan pa cu Land Aruba, tur su obligacionnan pa hendenan cu por ta debe. Esey ta keda existente. Gobierno di Aruba no a nacionalisa e entidad. Gobierno di Aruba a djis kita e licencia. Awor aki como cu tin un vordering di Gobierno di Aruba pa e entidad aki, Gobierno di Aruba tambe ta bay cuminsa cu e proceso legal pa por haya e 15 miyon di florin, sea ta di e empresa mes cu ta estableci na Aruba, of e shareholdernan na Merca.

Awor aki Mio no tin licencia. Cualkier empresa cu kier haci uzo of exploita e netwerk mobil aki na Aruba, mester haci un aplicacion nobo pa haci uzo di esey. A base di un estudio cu a wordo haci na 2003, tempo cu a liberalisa e mercado di telecomunicacion unda cu a conoce banda di Setar, cu tabata e compania Nacional, companianan manera Digicel y Mio, e tempo ey e estudionan ey a indica cu tres provider lo ta apto pa e mercado di Mercado di Aruba. Mirando mas cu 10 aña despues, a encarga departamento di telecomunicacion pa busca expertonan pa cuminsa haci estudionan pa wak si berdad e mercado local por cu tres provider. Si wak bon, Mio su servicionan tabata hopi bon beneficio, cu prijsnan hopi abao y asina mes no a logra mantene nan posicion riba mercado, cumpliendo cu tur nan debernan. E pregunta cardinal ta si e mercado di Aruba por cu tres provider of mester limite na dos.

E montante, den e mesun estudio cu a wordo haci na 2003, a wordo calcula y nan a wordo ancra den un decreto unda cu e diferente tarifanan y derechonan di comunicacion, ta ancra den ley aki na Aruba. Pa e motibo ey tambe cu e ley existente tabata imposibel di desvia. Podise den futuro esey lo mester wordo tambe den e estudio cu a wordo haci, mester wordo investiga, si di berdad e tarifanan di e momento aki, manera cu e ta wordo cobra, ta di e era aki, pero esey na e momentonan aki ta mucho lihe pa saca un conclusion. Pero esey tambe lo ta parti di e analisis cu lo wordo haci.