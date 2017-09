Minister President mr. Mike Eman ta felicita Aruba cu e brug nobo

E proyecto pa un autopista di cuater via entre Oranjestad y San Nicolas ta un necesidad cu lidernan di nos isla a reconoce mas cu 40 aña pasa caba. Sin embargo, decadanan a transcuri y e plannan pa un autopista adecua riba e ruta aki a bay den lachi di olvido. Mientras tanto e trayecto di un punta di e isla pa e otro a bira un motibo diario di stress pa miles di automobilista. For di tempo di oposicion, Mike Eman y Benny Sevinger a cuminsa planea ehecucion di e proyecto aki, ademas di mudamento di waf, expansion di hospital y ringweg.

No a kibra cabes purbando di inventa e wiel di nobo, pero a wak e modelonan exitoso di paisnan desaroya. Asina a yega na e concepto di Private Public Partnership (PPP). Aspectonan manera financiamento, diseño cu ta cumpli cu standardnan di calidad y mantencion di e obra, a bira temanan cu awendia nos funcionarionan por maneha facilmente. A traha cu entidadnan prestigioso manera Rijkswaterstaat, PriceWaterhouseCoopers y Deutsche Bank. Tur documento a cana nan caminda legal, a haci destaho publico y construccion a cuminsa na februari 2016.

E brug nobo ta e icono di un era nobo di desaroyo, modernisacion y sostenibilidad. Su 92 meter di largura y structura halto ta visibel for di hopi leu, dunando un distincion cu Aruba ta un isla desaroya cu ta brinda su ciudadanonan un infrastructura moderno pa cumpli cu e demandanan di capacidad. E no ta djis un structura di hero, beton y asfalt. E ta un plan integral cu ta cubri e necesidadnan di henter un comunidad.

E proyecto ta percura pa: 1. Tin un fluho mas eficiente y agradabel di trafico; 2. Brinda mas seguridad na e automobilistanan; 3. Crea espacionan publico cu peaton y ciclistanan tambe por disfruta, un infrastructura pa hende y no djis autonan; 4. Creacion di cuponan di trabou y oportunidadnan economico pa San Nicolas y henter e trayecto; y finalmente 5. Mehoracion di nos isla como producto turistico.

Pabien Aruba cu bo brug nobo. E ta pa bo y e ta di bo. Ban ta orguyoso di dje y cuid’e. Green Corridor lo ta completamente cla pa november proximo.