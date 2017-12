Minister Otmar Oduber vision di institucion di Parke Maritimo acepta pa Parke Nacional Arikok

Durante Minister Otmar Oduber encarga cu Infrastructura y Medio Ambiente su bishita na Parke Nacional Arikok, a trece dilanti cu lo kier amplia e areanan protehi cu actualmente ta 16, pa 17 of 18 area. Esaki a cay den ‘bon tera’ cerca empleadonan presente.

“Tempo cu mi tabata Minister di Turismo mi a cuminsa caba cu e proceco di un Parke Maritimo. Lamentablemente como cu mi no tabata e Minister ‘echt’ responsabel cu esaki, e proyecto cada biaha a wordo wanta. Den e posicion cu mi ta aden aworaki si, e ley ey ta bay wordo saca.”

Meta ta cu na 2018 mester tin e areanan adicional protehi y mester tin un Parke Maritimo cu mester ta den funcion. Un decision cu mester bay tuma ta si lo bay ‘parkeer’ nan bou di Parke Nacional Arikok of ta bay crea un otro instituto cu ta bay maneha e parti aki. Tur cos ta depende di e vision cu tin di Gobierno y Parke Nacional Arikok.

Greg Peterson Presidente di Hunta di Directiva di Parke Nacional Arikok ta splica: ‘Parke Nacional Arikok ta patrimonio di nos Pais ora ta toca e tema di naturalesa. Den pasado Gobierno a institui un sistema pa proteha nos naturalesa y nos trabou ta pa wak con nos por haci e fundacion funciona mas optimal pa por cuida e naturalesa di nos Pais. Mester bisa cu mi ta contento cu bishita di Minister, e Gabinete nobo ta sinta pa algun siman y ya caba Minister Oduber a sinta cu e team di maneho di Parke y a cera conoci cu empleadonan tambe. Palabranan di Minister Oduber tabata hopi positivo y a menciona cu lo bin cu un Parke Maritimo na 2018 y 17 area protehi por lo menos, esakinan ta anuncionan hopi positivo.”

E concepto di naturalesa y medio ambiente ta forma parti di bida den su totalidad y ta forma parti di con e ser humano ta biba y anda cu otro y desaroyo sostenibel. E semper ta bon pa durante encuentronan manera esun cu a tuma luga entre Minister y Parke pa comunica di e vision regardando esaki e concepto di naturalesa y medio ambiente, sr. Peterson a conclui.