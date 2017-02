Minister Mike de Meza: Tin un plan pa drecha e tereno di Parkietenbos

Pa Minister di Medio Ambiente tin algun plan pa cuminsa haci algo pa cu e tereno di Parkietenbos pa asina busca solucion pa e bario y medio ambiente

E situacion na Parkietenbos ta un situacion cu mester deal cu no por sigui den e forma cu e ta awo. Pa esey tin un plan di saneamento den un forma total. Lo mester sanea e situacion. Di dos, ta bezig ta wak pa bin cu un sistema cu ta sostenibel cu no ta bay crea problema, cu awa y lama cu ta pega cu Parkietenbos.

Un di e ideanan ta pa move e localidad y traha un depot completamente nobo, caminda cu tin separacion inmediatamente di e sushi di esun cu ta brandweer. Esun cu ta brandbaar por saca energia for di dje. Un otro idea, ta pa loke ta material di construccion, esey lo wordo uza pa yena e tankinan, cu a wordo crea door di nos mesun hendenan pa desaroyo. Den pasado tabata yena nan cu desperdicio di construccion pero tambe cu mata.

Minister de Meza a sigui splica cu e parti di mata, nan tabata presente na e planta di Parkietenbos, pa un inspeccion di e mashinnan, y uno, wak e condicionnan y di dos, e capacidad cu nan tin, y pa shred palo si por drecha e mashin na un costo aceptabel. E ora mester uza un parti di e planta pa shred e palo y uze bek den medio ambiente.

Ta bezig ta wak diferente posibilidadnan den e plan total. Si tin ekipo cu por wordo uza, of por cambia su uzo y e resto di dje cu no por uza, y no por uza e planta tampoco cu den pasado a pretende di kier a uze. Ta purbando di hinca tur cos den un plan total. Lo haci un inspeccion den e parti di e grindernan y pa wak, si por drech’e y kico ta costonan. Y con e lo por wordo na momento di corta e palo. E parti di saneamento, pa incinera e sushi y recobra e energia bek ta loke ta bezig cun’e.

Semper ta wak kico tin na Aruba cu por haci como Serlimar y si tin limitacion ta wak kico mas por haci cu otro nan. Tanten e ta un trabao di Serlimar cu lo mester bay drecha.

Na tur parti mundo tin landfill y esey ta tur caminda ta un problema, dus tur tereno manera Parkietenbos ta un problema serio cu no ta facil pa deal cun’e. Pero na Aruba lo bay cuminsa tuma paso pa esaki segun de Meza.

Ora di papia di contribucion, di haci uzo di deshaci di desperdicio no ta mucho hende kier contribui cu esey. Esey ta un problema, ya cu e ta costa hopi placa. Mester haci uzo di tecnologia cu ta yudabo soluciona e problema. Aruba ta mucho chikito e gastonan ta desproporcional, pa un economia chikito pa haci gewoon problemanan.

E planta di Parkietenbos ta un prueba para, cu ta costa hopi placa. Mester ta hopi cauteloso ora ta uza sistema y tecnologia pa deshaci di desperdicio. A papia cu Ecogas y nan tin un planta supermoderno. Y nan tambe tin nan retonan y esey ta demostra cu e no ta facil.

Tin retonan dilanti y gobierno tin speransa cu lo yega na solucionnan pero e lo costa hopi placa, segun Minister Mike de Meza. Y semper mester tin consideracion ya cu Serlimar ta haciendo trabaonan grandi y ta algo cu niun hende no ta kier deal cun’e.

Aruba mester tin aprecio, vooral pa Serlimar cu ta un compania estatal pero ta buscando solucion. Si e tabata facil, niun parti mundo lo no tabata tin landfill mas. E ta un reto grandi pa tur hende.